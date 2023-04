Der Experte Aric Toler vom Investigativnetzwerk Bellingcat hat herausgefunden, dass die Dokumente auf der bei Gamern beliebten Plattform Discord die Runde machten – und dann auch von russischen Nutzern etwa im Nachrichtennetzwerk Telegram verbreitet wurden. Ein Streit unter Onlinespielern, die sich über Strategie und Verlauf des realen Krieges in der Ukraine in die Haare bekommen hatten, war wohl der Auslöser, warum nun alles an die Öffentlichkeit kam. Ein typischer Fall von Prahlerei mit Herrschaftswissen: Ich weiß es besser, ich hab da ein paar Dokumente.

Doch anders als bei den spektakulären Leaks vergangener Jahre von Whistleblowern wie Edward Snowden ist die Lage diesmal unübersichtlicher, denn bislang hat noch niemand eindeutig verifiziert, ob die Dokumente echt sind – zumindest einige davon wurden nachträglich manipuliert, was den Verdacht nahelegt, dass es sich auch um gezielte Desinformationen und Propaganda handeln könnte.

US-Medienberichten zufolge enthalten die kursierenden Papiere unter anderem Informationen zu Waffenlieferungen an die Ukraine und Angaben zum Munitionsverbrauch. Es gibt auch Landkarten, auf denen der Frontverlauf eingezeichnet ist, und Standorte russischer und ukrainischer Truppenverbände. Auch geht aus den Dokumenten hervor, dass die Kommunikation des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj von US-Sicherheitsbehörden ausspioniert worden sein soll. Einige der als »geheim« gekennzeichneten Schriftstücke stammten vom Februar und März.

Mein Kollege in New York, Marc Pitzke, hat sich eingehender mit dem Fall beschäftigt. »Wie die Dokumente ihren Weg ausgerechnet in eine solch obskure Ecke des Netzes fanden, das ist eine zentrale Frage«, schreibt Marc in seinem Text. Obwohl noch offen ist, ob die Papiere echt sind, suchen die US-Geheimdienste nun intern nach Maulwürfen. Hunderte, vielleicht Tausende Mitarbeiter und Außenstehende mit der entsprechenden Sicherheitsstufe hätten Zugang zu solchen Informationen, sagte ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums der »Washington Post«. Womöglich spielen manche von ihnen in ihrer Freizeit auch Videospiele.

Für die Ukraine dagegen ist offenbar klar, dass Russland hinter all dem stecken muss. »Es ist ein gewöhnliches Geheimdienstspiel«, sagte der Berater des Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak. Die russischen Geheimdienste hätten die Dokumente selbst erstellt mit dem Ziel, unter den Verbündeten der Ukraine Zweifel und Zwietracht zu säen und von den nächsten Etappen im Krieg abzulenken.

Auf die Frage zu einer möglichen Beteiligung russischer Stellen an der Veröffentlichung sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, dass er das nicht kommentieren könne. »Wir alle wissen doch, dass es hier wieder um diese Tendenz geht, Russland für alles, immer und überall zu beschuldigen und alles Russland anzuhängen«, sagte Peskow. Diese Schuldzuweisung sei eine »verbreitete Krankheit«, weshalb es da nichts zu kommentieren gebe.

Am Freitag hatte Peskow nach der Veröffentlichung der ersten Leaks gesagt: Die Unterlagen zeigten, wie tief die USA und die Nato-Staaten in den Krieg in der Ukraine verwickelt seien. Was er nicht sagte: Dass Russland viel tiefer in den Krieg verwickelt ist. Es hat ihn nämlich angefangen.

Ukraine muss wegen geleakter US-Dokumente angeblich Kriegspläne ändern: Öffentlich gewordene Unterlagen mit mutmaßlichen US-Militärgeheimnissen drängen die Ukraine laut CNN teilweise zur Umplanung. Andere Medien berichten, dass dem Land bald die Flugabwehrraketen ausgehen könnten.

Selenskyj will Frieden in einem Jahr – und verurteilt den Angriff auf Saporischschja: Durch russischen Beschuss starben am orthodoxen Palmsonntag ein Vater und seine Tochter. Der ukrainische Präsident hofft dennoch auf ein baldiges Ende von Moskaus Angriffen.

