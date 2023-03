»Lügen in Zeiten der Krieges« heißt ein Roman des von mir verehrten US-amerikanischen Schriftstellers Louis Begley, der als Kind in Polen nur knapp den Holocaust überlebt hat. Der Buchtitel ist zu einer Art geflügeltem Wort geworden und kam mir wieder in den Sinn, als sich russische Nachrichtenagenturen und Politiker zu einem »Vorfall« in Russlands Grenzregion äußerten. Russlands Machthaber Putin spricht von einem »Terroranschlag« im Grenzgebiet zur Ukraine.

Meine Kolleginnen Ann-Dorit Boy und Christina Hebel haben die widersprüchlichen Informationen sortiert. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB berichtet von zwei getöteten Zivilisten und einem verletzten Kind und beschuldigt »ukrainische Saboteure«. Kiew weist jede Verantwortung vor sich. Bei den Ereignissen im russischen Grenzgebiet Brjansk im Südwesten des Landes hat aber wohl ein russischer Neonazi eine wesentliche Rolle gespielt.

Die Kolleginnen schreiben, alle Informationen, die über die Vorfälle im Grenzgebiet bisher vorlägen, stammten ausschließlich von russischen Sicherheitsbehörden sowie staatlichen Medien. Ein auf Telegram veröffentlichtes Video zeige einen schwer bewaffneten Mann, der angeblich auf russischem Gebiet aufhält, es ist wohl Kapustin alias Nikitin, der Kommandeur des auf ukrainischer Seite kämpfenden »Russischen Freiwilligenkorps«. Der Rechtsextremist Kapustin wuchs in Köln auf, spricht fließend Deutsch und entwickelte sich zu einer Führungsfigur der rechtsextremen Kampfsportszene. Deutschland wies den Russen 2019 aus. Nach SPIEGEL-Recherchen darf er zehn Jahre lang nicht in den Schengenraum einreisen.

Seit 2018 lebt Kapustin offenbar in der Ukraine. Das sogenannte »Russische Freiwilligenkorps« hat er wohl im Sommer 2022 ins Leben gerufen, um aufseiten der Ukraine gegen russische Truppen zu kämpfen.

»Unklar ist, ob Kapustin auf eigene Faust im Grenzgebiet Brjansk gehandelt hat. Unklar ist auch, mit wie vielen Männern er in russisches Territorium eindrang und was dort wirklich passierte«, so die Kolleginnen. Auch wenn Kapustins »Russisches Freiwilligenkorps« offiziell nicht zur Internationalen Legion der ukrainischen Territorialverteidigung gehört, scheint die Ukraine sein Treiben bisher zu dulden. Die Führung in Kiew jedenfalls hält sich auffällig bedeckt.

»Es bleiben viele Fragen nach diesem merkwürdigen Zwischenfall offen«, so die Kolleginnen . »Russlands Sicherheitsbehörden sehen nach dem Vorfall von Brjansk nicht besonders gut aus: Ihr Land wirkt verwundbar – und das nicht das erste Mal.« Russlands Präsident Wladimir Putin hatte für heute angekündigt, auf einer Sitzung des Sicherheitsrates über die Ereignisse im Grenzgebiet Brjansk zu beraten.

