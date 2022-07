Das »Webb« wurde gebaut mit dem Ziel, bis ans Ende des Universums zu blicken, schreibt mein Kollege aus unserem Wissenschaftsressort Johann Grolle. »Es soll jenen Moment fotografieren, in dem in der absoluten Finsternis des jungen Universums die ersten Sterne zündeten«. Mit anderen Worten: jenen Moment, von dem es in der biblischen Schöpfungsgeschichte heißt: »Und es ward Licht.«

Ganz so weit in die Tiefe von Raum und Zeit reiche die heute veröffentliche Aufnahme zwar noch nicht, schreibt Johann. »Doch demonstriert sie das ganze Potenzial dieses Teleskops, und sie bestätigt die Astronomen in der Hoffnung, dass sie bald, vielleicht noch in diesem Jahr, das erste Licht des Universums zu Gesicht bekommen werden.«

Lesen Sie hier mehr: Nasa zeigt das »tiefste und schärfste Infrarotbild des frühen Universums«

2. Minister für Doppelmoral

Westliche Waffensysteme zeigen in der Ukraine eine erste deutliche Wirkung. Vor allem die US-Mehrfachraketenwerfer Himars, ein Akronym für High Mobility Artillery Rocket System, seien eine echte Bedrohung für die russischen Soldaten und »ermöglichen Kiew eine ganz neue Taktik«, wie mein Kollege Jörg Römer aus unserem Wissenschaftsressort schreibt .

Mit Hilmars-Raketen können Kiews Truppen auf russische Ziele schießen, ohne selbst in die Reichweite der gegnerischen Geschütze zu gelangen. Die russische Armee macht derzeit offenbar nur begrenzte und sehr kostspielige Fortschritte bei ihrem Eroberungsfeldzug. Allerdings gibt es umgekehrt auch Zweifel an der Offensivstärke der ukrainischen Kämpfer .

Ein baldiges Ende des Krieges ist leider nicht in Sicht – und auch die Solidarität mit den Menschen in den umkämpften Gebieten scheint zu schwinden. Die »Wir sind Ukraine«-Schilder oder die vielen Ukraineflaggen sind vielerorts aus dem Stadtbild verschwunden. Statt Solidarität treibt viele Deutsche die Sorge ums eigene Wohlergehen um. Einen Gasboykott, um Putins Kriegswirtschaft in die Knie zu zwingen, fordert derzeit kaum jemand. »Wir sind in einer Gaskrise«, so lautet das momentane Mantra, das der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck bei fast jedem seiner öffentlichen Auftritte vorbetet. Neulich ließ er wissen, dass er seine Duschzeit »deutlich verkürzt« habe, um die Bürger zum Energiesparen anzuhalten. »Jede Kilowattstunde hilft.«