Das Thema des Tages: Wackelkandidatin Ursula von der Leyen

Das Thema des Tages: Wackelkandidatin Ursula von der Leyen

Es gab eine Zeit, da wäre die Sache mit Ursula von der Leyen ganz einfach gewesen. Denn früher bestimmten die Staats- und Regierungschefs der EU gewissermaßen alleine, wer die Kommission anführt. Die Europaabgeordneten durfte den Kandidaten lediglich abnicken. Nach dieser Logik müsste die deutsche CDU-Politikerin am Dienstag sicher ins wichtigste Amt in Brüssel gewählt werden. Doch jetzt ist alles anders. Von der Leyen muss um den Posten zittern.

Seit einigen Jahren reklamieren die Parlamentarier mehr Macht für sich. Sie wollen mitbestimmen, deshalb traten 2014 und in diesem Jahr Spitzenkandidaten in den EU-Wahlkämpfen an. Problem nur: Von der Leyen war nicht dabei. Bis vor Kurzem war überhaupt kein Wechsel der Verteidigungsministerin nach Brüssel geplant.

DPA Von der Leyen auf dem Weg zu einem Treffen im Europäischen Parlament

Dass sie nun überhaupt gehandelt wird, ist auch Schuld der Parlamentarier selbst. Sie hatten sich weder auf Manfred Weber, Frontmann der Europäischen Volkspartei, noch auf den Sozialdemokraten Frans Timmermans einigen können - beide etablierte Europapolitiker. Jetzt müssen sie womöglich doch akzeptieren, was ihnen die Staatenlenker vorsetzen - auch wenn das natürlich nicht gerade ein demokratischer Paradeakt ist. Der langjährige CDU-Europapolitiker Elmar Brok sagte im Interview mit meinem Kollegen Markus Becker, die Abgeordneten hätten "versagt".

Beobachter vermuten, dass von der Leyen nur eine dünne Mehrheit auf sich vereinen kann - wenn überhaupt. Schon wenige Abweichler, etwa aus den Reihen der Konservativen, könnten ihr eine Niederlage bereiten. Und von der Leyen geht ein hohes Risiko ein: Ihr Amt als Verteidigungsministerin, das kündigte sie nun an, wolle sie am Mittwoch auf jeden Fall abgeben - egal wie es am Vortag im Parlament für sie ausgegangen ist. Hoffen kann die CDU-Politikerin wiederum auf die Franzosen. Dort ist sie besonders beliebt. Warum das so ist, beschreibt mein Kollege Georg Blume.

Die Zahl des Tages: 58,3 Prozent

So groß ist der Anteil der Bundesbürger, die die wirtschaftliche Lage Deutschlands positiv bewerten - trotz der jüngsten Konjunkturschwäche. Im ersten SPON-Wirtschaftsmonitor beurteilen sie die Situation als "sehr gut" oder "gut". Nur 4 Prozent sehen die deutsche Wirtschaft in einer "sehr schlechten" Lage. Allerdings fürchten viele den Abstieg. Mein Kollege Florian Diekmann hat die Details der Auswertung für Sie zusammengefasst.

Getty Images/EyeEm Münchner Marienplatz: Vielen Deutschen geht es besser, doch sie sorgen sich vor der Zukunft

News: Was Sie heute wissen müssen

Experten fordern, jede zweite Klinik zu schließen. Kleine Krankenhäuser gefährden aufgrund ihrer schlechten Ausstattung die Versorgung der Patienten, warnen Gesundheitsökonomen.

Kleine Krankenhäuser gefährden aufgrund ihrer schlechten Ausstattung die Versorgung der Patienten, warnen Gesundheitsökonomen. Der Bundesrechnungshof befürwortet eine Pkw-Maut für alle. Der Staat solle die Ressourcen des gescheiterten CSU-Projekts für ein anderes System nutzen.

Der Staat solle die Ressourcen des gescheiterten CSU-Projekts für ein anderes System nutzen. Der Sammelbildhersteller Panini steht offenbar vor dem Verkauf. Laut mehreren Medienberichten könnten die Italiener für eine Milliardensumme übernommen werden.

Laut mehreren Medienberichten könnten die Italiener für eine Milliardensumme übernommen werden. Berlin kauft 670 Wohnungen in der Karl-Marx-Allee. Das Land will mit solchen Schritten den Konflikt um bezahlbaren Wohnraum entschärfen.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Ab in den Bahnhof! Genervt von Staus? Harald Schmidt empfiehlt: Machen Sie Urlaub auf einem internationalen Bahnhof. Es gibt dort lecker Käffchen und die Kinder können auf den Gleisen spielen. Zur Videokolumne geht es hier entlang.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Wie Elmo (fast) lernte, alleine zu sein: Die Erwachsenen sind arbeiten, die Kinder in der Schule - was macht währenddessen der Hund? Maik Großekathöfer über eine besondere Beziehung.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Dann springt der Kopf an": Frauen gehen zum Frauenarzt. Und Männer? Sie können Frank Sommer besuchen, Deutschlands ersten Professor für Männergesundheit. Ein Interview über Sex und Potenzprobleme.

"Die Mondlandung war eine Zeit- und Geldverschwendung": US-Präsident Donald Trump will wieder Astronauten zum Mond schicken. Der amerikanische Soziologe Amitai Etzioni findet das absurd. Mein Kollege Hilmar Schmundt hat mit ihm gesprochen.

NASA Pionierarbeit im Jahr 1969: Edwin E. (Buzz) Aldrin von der Apollo 11

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sich anschauen könnten: Urlaub? Ja klar! Aber muss es immer eine Flugreise sein? Immer mehr Menschen stellen sich angesichts der Klimadebatte diese Frage. Dabei müssen attraktive Ziele nicht immer in weiter Ferne liegen. Lassen Sie sich in dieser Fotostrecke doch einfach mal inspirieren. Meike Lobo schreibt außerdem hier, warum ihr trotz Verzicht aufs Fliegen nichts fehlt.

Herzlich

Kevin Hagen vom Daily-Team

Herzlich

Kevin Hagen vom Daily-Team

