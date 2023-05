Sollten Sie sich nun über die jüngste Meldung gefreut haben, dass die Inflation zum dritten Mal in Folge gesunken ist – auf nunmehr plus 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat –, so muss ich Ihnen die Freude gleich wieder nehmen. Denn gerade Urlaube bleiben überdurchschnittlich teuer.

Pauschalreisen etwa verteuerten sich in Bayern und Sachsen um jeweils 13,6 Prozent. »Es zeigt sich, dass die Deutschen nach der Pandemie trotz knapper Kassen das Leben wieder genießen und richtig Urlaub machen möchten«, sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding. »Das erleichtert es den Anbietern, in diesen Bereichen höhere Kosten auf die Verbraucher zu überwälzen.«

Man kann es auch anders formulieren: Es erleichtert es den Anbietern, gesunkene Kosten nicht an die Konsumenten weiterzureichen, sondern die Preise einfach weiter hochzuhalten und die Gewinne zu maximieren, so hungrig wie die Leute auf Zerstreuung sind. Denn für Entspannung sorgte gerade die Entwicklung der Energiepreise: Diese stiegen nur noch um durchschnittlich 2,6 (April: 6,8) Prozent. Und mit hohen Energiekosten argumentierte in der Vergangenheit auch die Tourismusbranche, warum die Preise so gestiegen sind.

Vielleicht machen die Leute dann einfach ihren Urlaub nicht in Bayern oder in Sachsen, sondern mal wieder in Italien oder Spanien. Ein Urlaub in Südeuropa kann bis zu 56 Prozent günstiger als in Deutschland sein, das hat erst gestern das Statistische Bundesamt in seinem Preisvergleich für Hotel- und Gaststättendienstleistungen für beliebte Urlaubsländer mitgeteilt. Wo immer Sie buchen: Erholen Sie sich gut!