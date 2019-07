hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: US-Demokraten suchen den Trump-Herausforderer

Was haben Michael Bennet, Tim Ryan, Marianne Williamson oder Steven Bullock gemeinsam? Auf jeden Fall das: Sie alle werden bei der nächsten US-Präsidentschaftswahl wohl nicht gegen Donald Trump antreten. In den Umfragen liegen Bennet, Ryan, Williamson und Bullock im Bewerberfeld der Demokraten abgeschlagen auf den letzten Plätzen - mit jeweils weit unter einem Prozent. Und trotzdem bekommen sie jetzt noch einmal einen großen Auftritt.

Es ist nicht ganz leicht, im Wahlkampf der Demokraten den Überblick zu behalten, so viele Kandidaten gibt es noch. Und so wird es bei der zweiten großen TV-Debatte auch ein wenig eng auf der Bühne. Die Veranstaltung musste erneut auf zwei Tage aufgeteilt werden. In der Nacht auf Mittwoch diskutierten die ersten zehn Kandidaten, heute Nacht folgt die zweite Gruppe.

AFP Demokratische Kandidaten Sanders, Warren

Sollen die Demokraten Trump von scharf links angreifen? In Runde eins ging es vor allem um Kursfragen - klar, schließlich standen mit Bernie Sanders und Elizabeth Warren zwei ausgewiesene Linke auf dem Podium. Meine Kollegen Rolland Nelles und Marc Pitzke haben sich die Debatte angesehen - und meinen: Sanders und Warren haben den offenen Schlagabtausch gut überstanden. Im zweiten Teil steht nun vor allem der bisherige Umfragekönig Joe Biden im Mittelpunkt. Beim vergangenen TV-Auftritt hatte er noch schwach gewirkt.

Egal, wer am Ende tatsächlich Kandidat der Demokraten wird: die amerikanischen Vorwahlkämpfe werden meist derart hart geführt, dass der spätere Sieger wahrscheinlich bereits beschädigt in den eigentlichen Wettlauf um den Einzug ins Weiße Haus geht. Donald Trump jedenfalls kann sich das Spektakel der Demokraten vorerst in Ruhe ansehen.

Das Zitat des Tages: "Ein klarer ethischer Megaverstoß"

So lautet Karl Lauterbachs Urteil über Pläne aus Japan, genetisch manipulierte Mischwesen aus Mensch und Tier zu erzeugen und bis zur Geburt wachsen zu lassen. Das hochumstrittene Vorhaben wurde dort nun erlaubt. Meine Kollegin Isabella Reichert hat mit dem SPD-Gesundheitsexperten darüber gesprochen. "Mit der Züchtung von Mensch-Tier-Wesen wird eine Grenze überschritten, die wir als Menschen nicht überschreiten dürfen", sagt Lauterbach.

Paul Zinken / DPA SPD-Politiker Karl Lauterbach

In Thüringen liegt die Linke laut einer Umfrage vorn: Die CDU ist dagegen drei Monate vor der Landtagswahl abgestürzt - und landet auf Platz drei hinter der AfD.

Die britische Autobranche klagt über ausbleibende Investitionen aus dem Ausland. Aus Sorge vor dem bevorstehenden Brexit seien entsprechende Zahlungen "praktisch gestoppt" worden.

Die Bundesregierung hat wohl noch nicht final über eine Beteiligung an einer Golf-Mission entschieden. Laut Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer prüfe man die entsprechende Anfrage der Vereinigten Staaten noch.

Ärzte warnen vor Allergien durch Magensäureblocker: Forscher haben weitere mögliche Nebenwirkungen von Tabletten, die die Säureproduktion im Magen dämpfen, ausgemacht.

Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz flirtet wieder mit der FPÖ: Einen Neustart mit den Rechtspopulisten kann er sich vorstellen - mit einer Einschränkung.

Leonhard Foeger/REUTERS Österreichs früherer Regierungschef Sebastian Kurz

Wenn Empörung zur Lust wird: Nach der Tat am Frankfurter Hauptbahnhof teilt sich das Publikum in den sozialen Medien in zwei Lager: die Hilflosen und die Radikalen. Hier geht es zur Kolumne von Sascha Lobo.

Liebesgrüße aus der Einflugschneise: Normalverdiener arbeiten das ganze Jahr, um dann in den Urlaub zu fliegen. Harald Schmidt fragt sich: Soll das jetzt wirklich unmöglich werden? Die Videokolumne.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

Nachbarn im Altbau - Spaßverderber aus dem vierten Stock: Vor gut einem Jahr bekam Jochen-Martin Gutsch neue Nachbarn. Sie wohnen direkt unter ihm, ein kinderloses Paar, geschätzt Mitte 30 - und sie sind gut zu hören. Ein Erfahrungsbericht.

Sie fluteten ein Dorf mit Millionen Schmerztabletten: In den USA läuft ein Mammutverfahren gegen die Pharmabranche. Hersteller und Lieferanten sollen die Opioidkrise forciert haben. In wenigen Jahren starben fast hunderttausend Menschen. Mein Kollege Marc Pitzke mit den Einzelheiten.

Studiocanal Benjamin Blümchen (gesprochen von Jürgen Kluckert) und Otto (Manuel Santos Gelke).

Was Sie tun können: Kramen Sie die alten Hörspielkassetten aus dem Keller, packen Sie den verstaubten Videorekorder wieder aus (oder nutzen Sie, weniger romantisch, das Internet) - denn jetzt ist Zeit für Benjamin Blümchen. Ich gestehe an dieser Stelle: Ich war als Kind riesiger Fan des sprechenden Elefanten, ein Benjamin-Blümchen-Ultra sozusagen. Deshalb mein Tipp für Kinder, Eltern und andere Nostalgiker: Heute noch einmal mit den alten Geschichten in Erinnerungen schwelgen, am Donnerstag ins Kino gehen. Dann startet eine Realverfilmung mit Benjamin Blümchen. Hier können Sie lesen, warum der Film auch für Erwachsene etwas bietet.

