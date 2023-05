In den USA ist ein Befall mit dem Pilz bereits bei Tausenden Patientinnen und Patienten entdeckt worden. In Europa sind in Italien und Spanien zahlreiche, in Deutschland im vergangenen Jahr lediglich zwölf Infektionen mit Candida auris erfasst. Viele Patientinnen und Patienten, an denen der Pilz nachgewiesen wurde, etwa in Leiste oder Achselhöhlen, zeigen gar keine Krankheitszeichen. Doch für Frischoperierte, alte Menschen, Krebs- und Rheumapatienten, deren Immunsystem unterdrückt ist, besteht die Gefahr, dass sich der Pilz bei ihnen im Körper ausbreitet, in die Blutbahn gelangt und eine Pilzsepsis auslöst.

In einer aktuellen Analyse im »Deutschen Ärzteblatt« sehen Experten dringenden Handlungsbedarf. Obwohl es in Deutschland keine Meldepflicht für diesen Pilz gebe, zeige sich ein »deutlicher Anstieg«. Auf lange Sicht ist es wohl unvermeidlich, dass sich Candida auris auch in unserem Land ausbreitet. Mit Maßnahmen wie eben der Meldepflicht lässt sich Zeit gewinnen, bis neue wirkungsvolle Medikamente entwickelt worden sind.

Was kann jetzt außer der Meldepflicht gegen die Verbreitung von Candida auris noch unternommen werden? »Die Ärztinnen und Pfleger müssen einfach daran denken, dass es auch dieser Pilz sein könnte und die Patienten dann schnell isolieren, wenn das Ergebnis vom Labor da ist, vielleicht sogar schon vorher«, sagt meine Kollegin Veronika. »Die Labore müssen dafür sorgen, dass das Testergebnis nicht übers Wochenende liegenbleibt, sondern schnell bei den Ärzten ankommt. Und die Ärzte müssen verstehen, dass so ein Ausbruch mit Candida auris im Vergleich zu multiresistenten Keimen sozusagen in Zeitlupe abläuft.« Zwischen einem und dem nächsten Fall könnten mehrere Wochen vergehen. »Man darf die Hygienemaßnahmen nicht zu früh wieder lockern.«

3. Trotz Exportverbot gelangt Ware aus Deutschland und anderen westlichen Ländern nach Russland – weil die Behörden mit der Kontrolle überfordert sind

Seit Russlands Ministerpräsident Wladimir Putin seine Truppen in die Ukraine einmarschieren ließ, hat der Westen umfangreiche Sanktionen beschlossen. So ist zum Beispiel der Verkauf von Elektronikbauteilen aus der EU nach Russland vollständig untersagt. Doch offensichtlich schaffen es Waren aus Deutschland trotzdem nach Russland.

Der SPIEGEL hat nun gemeinsam mit internationalen Recherchepartnern Zolldaten ausgewertet , um die Handelsrouten nachzuzeichnen.