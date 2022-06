In einem Grundsatzurteil, das ich so gruselig finde wie wohl viele andere Menschen auch, hat das höchste US-Gericht gestern das Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit als Grundrecht eingestuft.

Sechs Bundesstaaten, darunter New York, dürfen demnach das verdeckte Tragen von Schusswaffen außerhalb der eigenen vier Wände nicht länger einschränken. Erst vor Kurzem haben zwei Massaker in Texas und eben New York das Land verstört, doch statt das Waffenrecht zu verschärfen, lockert der Supreme Court es. Marc sieht darin die Bestätigung dafür, dass bei den Höchstrichtern ein genereller Rechtsruck stattgefunden hat. Sie beriefen sich auf den uralten zweiten Zusatzartikel der US-Verfassung, in dem seit 1791 ein prinzipielles Recht auf Waffenbesitz verankert ist.

Das Timing für das Urteil des Gerichts wirkt zynisch. In den USA sind fast 400 Millionen Schusswaffen in ziviler Hand, das sind 68 Millionen mehr, als das Land überhaupt Einwohner hat. Schon während der Coronapandemie stieg die Waffengewalt in vielen Großstädten an. Nun, wenige Monate vor den Zwischenwahlen, wächst die Gefahr politischer Gewalt.

Immerhin hat der US-Senat, eine der beiden Kammern des Parlaments in Washington, gestern Abend nach der Urteilsverkündung des Supreme Courts mit klarer Mehrheit einen staatlichen Waffenkontrollkompromiss beschlossen: Mit verschärften Überprüfungen von Waffenkäuferinnen und Waffenkäufern, sogenannten Background-Checks, soll künftig verhindert werden, dass Schusswaffen in die Hand gewalttätiger Menschen geraten.

»Das Urteil erschreckt auch mich als New Yorker«, sagt mein Kollege Marc. »Weil ich jetzt davon ausgehen kann, dass jeder, der mir hier auf der Straße begegnet, eine Waffe im Hosenbund stecken hat.« In einer Stadt, in der man schon jetzt jeden Tag Schüsse hören könne, sei das beunruhigend. »Das mit dem Wilden Westen ist ja so ein amerikanisches Klischee, aber es wird immer realer, und das wird sich auch kaum ändern, im Gegenteil. Die neun Supreme-Court-Richter amtieren auf Lebenszeit, die jetzige konservative Mehrheit ist also ziemlich dauerhaft.«

2. Der Bundestag schafft das Werbeverbot für Abtreibungen ab, in den USA wird das liberale Abtreibungsrecht gekippt – das Selbstbestimmungsrecht von Frauen über ihren Körper bleibt umstritten

Ärztinnen und Ärzte dürfen in Deutschland künftig darüber informieren, wenn sie Abtreibungen anbieten. Das war ihnen bisher laut Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs verboten. Heute hat der Bundestag die Abschaffung des seit Langem umstrittenen Paragrafen beschlossen. Damit hat die Ampelkoalition ein von ihr als wichtig deklariertes gesellschaftspolitisches Projekt geschafft. Das Kabinett hatte den Entwurf bereits im März verabschiedet.

Das bisher geltende Verbot, für Schwangerschaftsabbrüche zu »werben«, führte unter anderem dazu, dass Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche durchführten, keine ausführlichen Informationen über die Eingriffe öffentlich anbieten konnten. Für eine Verurteilung reichte es schon, wenn eine Ärztin auf ihrer Homepage nicht nur angab, dass sie Abtreibungen durchführt, sondern auch, mit welchem Verfahren. Die Bundesfrauenministerin Lisa Paus von den Grünen sprach heute von einem »großartigen Tag für die Ärztinnen und Ärzte, aber vor allen Dingen für alle Frauen in diesem Land«. Es sei beim Paragrafen 219a nie um Werbung gegangen. Ungewollt schwangere Frauen suchten vielmehr Rat, und Ärztinnen und Ärzte wollten aufklären, hätten dies aber nicht so tun können, wie sie wollten.