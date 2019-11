hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Kehrtwende in der US-Nahostpolitik

Die US-Regierung sieht im israelischen Siedlungsbau im Westjordanland keinen Verstoß gegen internationales Recht mehr. Das erklärte US-Außenminister Mike Pompeo am Montag in Washington. (Sehen Sie hier die Erklärung im Video). Es ist eine weitere wichtige Kehrtwende in der Nahostpolitik der USA.

Unter Präsident Donald Trump hat das Land bereits seine Botschaft nach Jerusalem verlegt und die Zugehörigkeit der annektierten Golanhöhen zu Israel anerkannt. Nun hat sich Washington in dem Konflikt endgültig auf die Seite des Stärkeren gestellt. Als Vermittler zwischen Israelis und Palästinensern fallen die USA damit vorerst aus, analysiert mein Kollege Dominik Peters.

Dafür konnte Trump mit seiner Entscheidung gleich noch eine Botschaft an Europa senden. Und um die Gunst der heimischen proisraelischen Evangelikalen werben. Mit ihrer Hilfe will er im kommenden Jahr wiedergewählt werden.

Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, in dem Israel sich in einer politischen Krise befindet. Nachdem bereits Premier Benjamin Netanyahu an einer Regierungsbildung gescheitert ist, läuft an diesem Mittwoch auch die Frist für seinen Widersacher Benny Gantz aus. Sollte er ebenfalls scheitern, drohen die dritten Wahlen innerhalb eines Jahres.

Im Fall einer Wiederwahl hat Netanyahu bereits Pläne für das Westjordanland gemacht, die den Friedensprozess zusätzlich gefährden könnten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Zahl des Tages: 19 Tonnen

Diese Zahl entspricht dem zulässigen Höchstgewicht auf der Brücke, die am Montag im französischen Toulouse eingestürzt ist. Nun verdichten sich die Hinweise auf die Unglücksursache: Womöglich hat ein Lastwagen, der mehr als doppelt so schwer war wie erlaubt, den Einsturz verursacht. Bei dem Unglück starben zwei Menschen.

Manuel Blondeau/DPA

News: Was Sie heute wissen müssen

Polizei nimmt Mann wegen Terrorverdachts fest: Weil er im Verdacht steht, einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben, haben Spezialeinheiten einen 37-Jährigen in Berlin festgenommen. Er soll sich über den Bau einer Bombe im Internet informiert haben.

Weil er im Verdacht steht, einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben, haben Spezialeinheiten einen 37-Jährigen in Berlin festgenommen. Er soll sich über den Bau einer Bombe im Internet informiert haben. Von Entspannung in Hongkong keine Spur: Noch immer haben sich rund hundert Studenten in der Universität verschanzt. Regierungschefin Carrie Lam hofft auf eine friedliche Lösung - sie habe die Polizei angewiesen, mit der Situation "menschlich" umzugehen.

Adnan Abidi/ REUTERS

Razzien wegen verbotener Geldtransfers in die Türkei: Ermittler haben 62 Wohnungen in fünf Bundesländern durchsucht. Der Vorwurf gegen eine "international agierende kriminelle Vereinigung": Geldwäsche im großen Stil.

Ermittler haben 62 Wohnungen in fünf Bundesländern durchsucht. Der Vorwurf gegen eine "international agierende kriminelle Vereinigung": Geldwäsche im großen Stil. Kalifornien kauft deutsche Dienstwagen - wegen Disput mit Trump: Der US-Bundesstaat hat enorm strenge Abgasvorschriften und streitet deshalb mit dem Präsidenten. Nun zieht die kalifornische Regierung Konsequenzen und will bestimmte Automarken - auch von US-Konzernen - nicht mehr als Dienstfahrzeuge anschaffen.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Lasst uns Verpackung sparen! Das fordert Harald Schmidt in seiner Videokolumne - und schlägt vor, künftig zum Zähneputzen in die Apotheke zu gehen oder sich die Pasta künftig direkt in den Mund geben zulassen.

DER SPIEGEL

Das Märchen vom linken Mob: Was ist gemeint, wenn von "Angriffen von links oder von rechts" die Rede ist, fragt Margarete Stokowski in ihrer Kolumne - und meint, oft sei das, was als "Linke Hetze" gelte, bloß ein Benennen der Zustände. Zu denen zählten Morddrohungen gegen AktivistInnen.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Zu teuer, zu spät, zu komplex: Köln versucht seit sieben Jahren, Oper und Schauspielhaus zu sanieren. Es ist der nächste Skandal um ein deutsches Großprojekt.

Liebes-Happy-End nach 25 Jahren: Im Studium lernten sich Sonja und Martin kennen. Doch bis sie wirklich zueinanderfanden, verging eine gefühlte Ewigkeit. Hier erzählen sie ihre berührende Geschichte.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Lassen Sie sich was erzählen: Und zwar von Anna Zimt. Die Autorin ist verheiratet und hat trotzdem Sex mit anderen Männern. Im Podcast "Smarter Leben" redet sie über ihre offene Ehe - und gibt Ratschläge für Paare, die es ausprobieren wollen.

David Bonk

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Anna-Sophie Schneider vom Daily-Team

