Man stelle sich vor, ein Fünftel bis ein Drittel aller Erwerbstätigen in Deutschland würden nur so eingeschränkt ihrem Job nachgehen – da wäre was los im Land. Wenn Kinder allerdings derart gehandicapt sind, scheint es egal. Dabei sind das die Erwerbstätigen von morgen. Bildungsforscher sagen gravierende Folgen voraus: für Einzelne, die als Erwachsene ein erhöhtes Risiko hätten, arbeitslos oder prekär beschäftigt zu sein, und für die Gesellschaft, der Wohlstandsverluste aufgrund der mangelnden Bildung drohten. »Ich weiß nicht, wie viele Weckrufe die Politik noch braucht, um Konsequenzen zu ziehen«, so der Bildungsökonom Ludger Wößmann.

Silke beschäftigt das Thema seit Jahren, auch weil die alarmierenden Zahlen seit Jahren steigen, überall wird geklagt, doch es passiert nichts. Dabei ist allen bekannt, wo die Probleme liegen. Es ist die soziale Herkunft, die über Chancengleichheit entscheidet, es sind die Investitionen ins Bildungssystem, es ist das Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern. Die Schülerschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend gewandelt, die Schulen und die Lehrpläne verharren gefühlt auf dem Stand der Achtzigerjahre.

Ginge es nach Bildungsexpertinnnen und -experten, müsste das bisherige Schulsystem zertrümmert und neu aufgebaut werden. »Die Kinder bei uns sind genauso klug wie andere«, sagt Carsten Haack, Schulleiter der Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule (TSG) in Kiel-Wellingdorf, einer Schule, von der die Leute sagen, sie liege in einem »sozialen Brennpunkt«. »Viele halten in ihrem Leben Widrigkeiten aus, an denen andere zerbrechen würden. Aber wir fangen mit denen in der ersten Klasse nicht bei null an, sondern bei minus fünf«, so Haack. Die üblichen Lehrpläne, Schulbücher, auch Klassengrößen seien darauf nicht ausgerichtet und kaum geeignet, die Kinder angemessen zu beschulen.

Heute haben deshalb fast 100 Verbände aus dem Bildungsbereich einen offenen Appell an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gerichtet. In dem Schreiben, das unter anderem die Berliner Initiative »Schule muss anders« angestoßen hatte, heißt es: »Unsere Gesellschaft erlebt aktuell eine der schwersten Bildungskrisen seit Gründung der Bundesrepublik.«

