Bidens Streubomben-Ankündigung dürfte nur ein Zwischenschritt sein, um den Russen weiterhin etwas entgegensetzen zu können. Seine immer wieder beschworene Unterstützung zielte offenbar auf etwas ganz anderes.

Kurz vor dem Nato-Gipfel in Litauen in dieser Woche brachte der US-Präsident eher beiläufig sehr weitreichende Sicherheitszusagen der USA für die Ukraine ins Spiel. In einem CNN-Interview bot Biden der Ukraine bilaterale Sicherheitsgarantien an, so wie sie die USA derzeit schon Israel gegenüber leisten . Auch aus deutschen Regierungskreisen hieß es, unabhängig von der Nato werde an ähnlichen Sicherheitszusagen gearbeitet.

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, plädierte für eine frühestmögliche Nato-Mitgliedschaft der Ukraine. Das will Biden offenbar mit seinem jüngsten Vorstoß unbedingt verhindern, zumindest so lange wie möglich hinauszögern. Der Nato-Beitritt »ist ein Prozess, der einige Zeit braucht«, sagte Biden.

Denn sobald ein Nato-Staat angegriffen wird, verteidigt die Nato als Ganzes das Land gegen den Aggressor. Nicht nur die USA, sondern große Teile des Westens würden direkt in den Konflikt hineingezogen werden und aufs Schlachtfeld gezwungen. Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte, das alternative Konzept sehe vor, »dass die Vereinigten Staaten zusammen mit anderen Verbündeten und Partnern innerhalb eines multilateralen Rahmens bilaterale Sicherheitsverpflichtungen mit der Ukraine auf lange Sicht aushandeln«.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte mit sehr hohen Erwartungen nach Litauen reisen.

Lesen Sie hier mehr: So sieht Bidens Plan für die Ukraine aus

Und hier weitere Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine:

Nato schickt 1000 Soldaten nach Litauen: In Litauen werden vor dem Nato-Gipfel die Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren. Zwar gilt eine militärische Auseinandersetzung als unwahrscheinlich – doch es könnte andere Störfeuer geben.

Ukrainischer Filmemacher Oleh Senzow an der Front verletzt: Bis 2019 saß Oleh Senzow in russischer Gefangenschaft, angeblich plante er Terroranschläge. Seit vergangenem Jahr kämpft der ukrainische Filmemacher im Krieg gegen Russland – und berichtet nun, an der Front verwundet worden zu sein.

»Den Russen hat Freiheit immer Angst gemacht«: Wladimir Putin ist selbstverliebt, seine Landsleute sehnen sich nach Autokratie und eine Kultur des Denkens fehlt ihnen auch – das sagt Alexander Zipko. Der Philosoph befürchtet, dass Russland »verschwindet« .

Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine: Das News-Update

2. Wie Erdoğan die Nato gegen die EU ausspielt

Ulf Kristersson ist sicher mit ähnlich hohen Erwartungen nach Litauen gereist wie Selenskyj. Der schwedische Ministerpräsident will sein Land ebenso in die Nato führen wie Selenskyj die Ukraine. Doch auch hier hakt es, allerdings aus anderen Gründen. Nicht, weil sich Schweden in einem militärischen Konflikt befindet, sondern weil ein Nato-Mitglied bislang ein Veto gegen die Aufnahme des skandinavischen Landes eingelegt hat: Die Türkei ist neben Ungarn das einzige der 31 Nato-Länder, dessen Parlament die Beitrittsakte Schwedens noch nicht ratifiziert hat.