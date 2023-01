Du, du hast, du hast Geburtstag: Heute wird der Frontsänger und Textdichter der Musikgruppe Rammstein Till Lindemann 60 Jahre alt. Zur Feier des Tages verweise ich daher gerne auf die zuckersüße Lobhudelei seines Bandkollegen Christian »Flake« Lorenz, der zu diesem Anlass in bester Schelmenhaftigkeit eine Hymne auf seinen Freund geschrieben hat , die einen glauben lässt, dass dieser Till Lindemann ein ziemlich sensationeller Typ ist. Also bis auf die Musik und die Texte von Rammstein natürlich.

Aber die Liveshow, gegen die ein Silvester in Berlin wirkt wie Kinderkarneval! Aber die große Bedeutung von Rammstein in der Musikwelt! Wenn Sie eines von beiden nach diesem, ebenfalls etwas schelmenhaften, Scherz über die Band gedacht haben, dann haben Sie eventuell genauso viel Liebe für Rammstein übrig wie der anonyme Künstler Roxxy Roxx. Dieser hat zum Lindemann-Jubiläum vor einem Haus in Rostock, in dem der Sänger seine Jugend verbrachte, eine Statue aufgestellt. Nur einen Tag später haben Unbekannte die Bronzestatue jedoch geklaut. Sei's drum. Vielleicht ist das dem Geburtstagskind gar nicht so unrecht. Denn wie steht es so schön im Poesiealbum großer deutscher Pop-Zitate: »Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Und jeder Vollidiot weiß, dass das die Liebe versaut.«

Mini-Hohlspiegel

»Erkrankung im Ensemble: Das Theater Lübeck sagt die heutige Vorstellung von ›Der eingebildete Kranke‹ in den Kammerspielen ab.«

Aus den »Lübecker Nachrichten«

