Zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz von derzeit 14,6 Prozent müssten dann 16,2 Prozent vom Bruttolohn für die Krankenversicherung abgeführt werden. Der Beitrag in der GKV war noch nie so hoch.

Lauterbach begründete die Erhöhung mit einem Defizit von rund 17 Milliarden Euro, das andernfalls der GKV im kommenden Jahr drohe. Zusätzlich werde der Bundeszuschuss um zwei Milliarden Euro erhöht. Vorgesehen sei auch ein Bundesdarlehen von einer Milliarde Euro.

Lesen Sie hier mehr: Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung steigen deutlich

3. Politik des Wegschauens, Politik des Draufhauens

Nach den Todesfällen am Grenzzaun in Melilla haben sich der Papst und zwei UN-Organisationen geäußert: Franziskus twitterte, das Schicksal der verunglückten Geflüchteten schmerze ihn. Und das Uno-Menschenrechtsbüro sowie der Uno-Ausschuss für Wanderarbeitnehmer haben Spanien und Marokko aufgefordert zu untersuchen, was genau in der spanischen Exklave am Wochenende geschah. Bislang ist offenbar nicht einmal klar, wie viele Menschen genau zu Tode kamen – laut offiziellen Angaben mindestens 23, Menschenrechtler zählten mindestens 29. (Hier erklärt meine Kollegin Monika Bolliger, was die Westsahara mit der Migration nach Europa zu tun hat ).