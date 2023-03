Weitere hochrangige Beschuldigte wie der ehemalige VW-Boss Martin Winterkorn, den die US-Behörden sogar mit internationalem Haftbefehl suchen ließen, entzogen sich einer drohenden Gefängnisstrafe. Sie vermieden Reisen ins Ausland – aus Angst, verhaftet und ausgeliefert zu werden. In Deutschland kommen die Gerichtsverfahren auch wegen der drei Pandemiejahre nur langsam voran.

Die Beweislage gegen Stadler war dünn, dennoch saß der Automanager in Untersuchungshaft. Dem früheren Audi-Boss wird nicht vorgeworfen, den Abgasbetrug selbst veranlasst oder gebilligt zu haben. Er soll lediglich zu wenig für die Aufklärung getan und den Verkauf manipulierter Dieselautos nicht gestoppt haben. Stadler bestritt das bislang.

Das Landgericht München sieht das offenbar anders. Es ist wohl von seiner Schuld überzeugt. Heute signalisierte es, dass er mit einer Verurteilung rechnen muss. »Die Angeklagten Hatz und Stadler sind nicht geständig«, sagte der Richter. Für Stadler sowie den früheren Audi-Motorenchef und Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz und den Ingenieur Giovanni P. kämen Freiheitsstrafen in Betracht, sagte der Richter am 161. Verhandlungstag. Die Strafen könnten nur »bei einem vollumfänglichen Geständnis« zur Bewährung ausgesetzt werden. Laut Gesetz kann Betrug mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren bestraft werden, in schweren Fällen mit bis zu zehn Jahren. Mit einem Urteil wird im Lauf der kommenden Monate gerechnet.

Lesen Sie hier mehr: Gericht stellt Ex-Audi-Chef bei Geständnis Bewährungsstrafe in Aussicht

3. Alles tanzt nach seiner Pfeife

Wenn bei Bayern München ein neuer Trainer antritt, hat das für manche Menschen in Deutschland dieselbe Dimension wie ein Regierungswechsel und die erste Rede eines neuen Bundeskanzlers im Bundestag. Wenn man so will, hatte Münchens Neu-Coach Thomas Tuchel heute seine erste Regierungserklärung. Minutiös wurde beobachtet, wie er sich schlägt: