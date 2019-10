hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Verrat an den Kurden

Durch den Einsatz der kurdisch geführten "Syrischen Demokratischen Kräfte" (SDF) konnte das Kalifat des "Islamischen Staates" besiegt werden. Seither ist das von den Kurden kontrollierte Gebiet im Norden Syriens vergleichsweise ruhig. Eine Entscheidung von Donald Trump wird das nun wohl ändern.

Der US-Präsident hat am Montag verkündet, die tausend US-Soldaten aus dem Gebiet abzuziehen. Damit macht er den Weg frei für den angedrohten Einmarsch der Türken - und lässt die einstigen Verbündeten im Stich. Für die Kurden ist nach dem Verrat der syrische Diktator Baschar al-Assad der nächstliegende Bündnispartner. Lesen Sie hier eine Analyse dazu.

Dabei hat Trump mit seiner Ankündigung nicht nur die Kurden kalt erwischt. In Washington sind sowohl Demokraten als auch Republikaner von der Entscheidung überrascht worden. Und die Pläne des Präsidenten werden über die Parteigrenzen hinaus vehement abgelehnt. Dabei geht es den Kritikern von Trumps Syrienpolitik sowohl um die Sicherheit der Kurden als auch um das Image der USA als zuverlässiger Bündnispartner.

Trump selbst verteidigt seinen Kurs. Schließlich wolle er sein Wahlversprechen einlösen, US-Truppen aus "unnötigen Kriegen" abzuziehen. Die Kurden müssten ihre Angelegenheiten jetzt selbst regeln.

Die Zahl des Tages: 30

So viele Plastikflaschen entsprechen dem Wert einer einfachen Fahrt mit dem römischen Nahverkehr. Abgeben kann man die Flaschen in speziellen Automaten. Die laden dann via App Geld fürs Bahnticket aufs Handy. Bisher stehen die Automaten lediglich in drei Metrostationen zur Verfügung. Das soll sich bald ändern.

Verdächtiger von Limburg ist polizeibekannt: In Hessen steuerte ein Mann einen gestohlenen Lkw in mehrere Autos - es gab acht Verletzte. Zum mutmaßlichen Täter sind erste Details bekannt geworden. Ermittler haben zwei Wohnungen durchsucht.

In Hessen steuerte ein Mann einen gestohlenen Lkw in mehrere Autos - es gab acht Verletzte. Zum mutmaßlichen Täter sind erste Details bekannt geworden. Ermittler haben zwei Wohnungen durchsucht. Physik-Nobelpreis geht an drei Astrophysiker: Die Auszeichnung geht an James Peebles, Michel Mayor und Didier Queloz. Die Forscher beschäftigen sich mit der Evolution des Universums.

Bastian Schweinsteiger beendet seine Karriere: Der 35-Jährige hat per Twitter offiziell seinen Abschied verkündet.

Der 35-Jährige hat per Twitter offiziell seinen Abschied verkündet. Briten verlieren offenbar Glauben an Brexit-Gespräche: Der britische Premier Boris Johnson und Angela Merkel haben telefoniert. Ein Abkommen mit der EU hält London nun für nahezu unmöglich.

Der britische Premier Boris Johnson und Angela Merkel haben telefoniert. Ein Abkommen mit der EU hält London nun für nahezu unmöglich. "Der schlimmste Serienmörder der US-Geschichte": Samuel Little hat nach eigenen Angaben 93 Menschen getötet. Das FBI veröffentlichte jetzt ein umfangreiches Dossier zu den Morden - um zahlreiche noch ungeklärte Fälle aufklären zu können.

Sind Kinder ohne Handy glücklicher? In seiner Videokolumne beschäftigt sich Harald Schmidt mit einer Familie, deren vier Kinder im abgeschiedenen Neuseeland aufwachsen.

Man muss nicht perfekt sein, um sich politisch zu engagieren: Darf ein Klimaaktivist schon mal Langstrecke geflogen sein? Und kann man sich als Feministin bezeichnen, obwohl man selbst hin und wieder alten Mustern folgt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Margarete Stokowski in ihrer Kolumne.

Das Ruhrgebiet ist ein Sozialfall: Der Pott erinnert heute vielerorts an Ostdeutschland kurz nach der Wende. In der Stadt Herne wird das besonders sichtbar. Mein Kollege Lukas Eberle war vor Ort und ist einer Frage nachgegangen: Brauchen wir den Aufbau West?

Eine Schocktherapie fürs Land: Die Serie "Jerks" ist peinlich, derb und politisch inkorrekt. Genau das, was Deutschland gerade braucht. Richtig erfolgreich ist Macher Christian Ulmen damit nicht. Vielleicht mag das Publikum ihn lieber als "Tatort"-Kommissar?

Machen Sie einen kleinen Umweg in den Bücherladen: Dort gibt es nämlich jetzt das neue Buch von Deniz Yücel. Der Journalist war ein Jahr in der Türkei inhaftiert. In "Agentterrorist" arbeitet er die Zeit im Gefängnis auf - und liefert eine präzise Beschreibung der politischen Lage in der Türkei seit dem Beginn der Proteste im Gezi-Park 2013. Den Titel zum Buch lieferte übrigens der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan - allerdings ohne es zu ahnen.

