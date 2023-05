Es ist noch gar nicht so lange her, da galt das hohe Alter eines Politikers als Ausweis seiner besonderen Weisheit. In der Bayerischen Verfassung zum Beispiel findet sich ein Passus, der besagt, dass der Ministerpräsident des Freistaats mindestens 40 Jahre alt sein muss – weswegen die 37-jährige Spitzenkandidatin der Grünen Katharina Schulze in Bayern auch dann nicht Regierungschefin werden könnte, würde ihre Partei Markus Söders CSU bei der bevorstehenden Landtagswahl besiegen.

Der Begriff Gerontokratie stammt aus dem antiken Griechenland, er heißt buchstäblich »Herrschaft der Alten« und umschrieb einen einst positiv gewerteten Umstand: Meist waren es Männer hohen Alters, die damals Politik machten, weil ihnen mehr Erfahrung zugeschrieben wurde als Jüngeren. Spartas Ältestenrat hatte ein Mindestalter von 60 Jahren.

Wie sich die Zeiten ändern! Seit gestern läuft in Bayern zum Beispiel das Volksbegehren »Vote 16« mit dem Ziel einer Herabsenkung des Wahlalters. In Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Brandenburg können 16-Jährige bereits auf kommunaler Ebene wählen.

Und in Amerika wird Joe Bidens mutmaßliche Gebrechlichkeit immer mehr zum Wahlkampfthema, hat mein Kollege Marc Pitzke beobachtet. Die Debatte habe inzwischen »makabre Züge angenommen«, schreibt Marc. Alle ringen die Hände über Bidens schütteres Haar. Wundern sich, dass der älteste US-Präsident aller Zeiten nicht in Pension gehen will. Dass ihn, so heißt es, sein Stab vor spontanen Auftritten schützt wie ein Pfleger vor dem Treppensturz.

Marc hält die Debatte für »scheinheilig«. Denn Biden sei in Washington keine Ausnahme: »Die USA werden zusehends von Greisinnen und Greisen regiert.« Und zwar schon seit ziemlich langer Zeit. »Ich werde Alter nicht zum Thema dieses Wahlkampfs machen«, versprach Ronald Reagan 1984 in einer TV-Debatte mit dem Demokraten Walter Mondale. »Ich werde die Jugend und die Unerfahrenheit meines Gegners nicht für politische Zwecke ausnutzen.« Mondale war 56, Reagan war 73 und zu der Zeit der älteste Präsident (und Präsidentschaftskandidat) der US-Geschichte.

Der clevere Satz sicherte ihm damals übrigens den Wahlsieg.