Das Gericht wird ihm dafür eine Haft ersparen, zusätzlich wird Stadler einen Millionenbetrag zahlen müssen. Mein Kollege Martin Hesse war vor Ort, als Stadler heute den Gerichtssaal betrat: in weißem Hemd und dunkelblauen Nadelstreifen, die Haare frisch getrimmt, wie Martin schreibt. »War Rupert Stadler in den vergangenen Monaten oft einer der Ersten im Gerichtssaal, will er an diesem Tag die Präsenz offensichtlich so knapp wie möglich halten.«

Stadler, der über viele Jahre für seine Erfolge gefeiert wurde, ist tief gefallen: 2015 hatten die amerikanischen Umweltbehörden die Audi-Mutter VW beschuldigt, Motoren so manipuliert zu haben, dass sie auf dem Prüfstand die zulässigen Abgaswerte einhielten, auf der Straße aber um ein Vielfaches überschritten. Wichtige Komponenten des Betrugsmotors waren bei Audi entwickelt worden. In der 2020 erhobenen Anklage wurde Stadler vorgeworfen, an diesem Betrug zwar nicht beteiligt gewesen zu sein, ihn aber bewusst nicht aufgeklärt und damit hohe Schäden für Millionen von Dieselfahrern in Kauf genommen zu haben.

Martin beschreibt, wie wortkarg Stadler sich dem Gericht präsentierte. Ein Urteil wird gegen Ende Juni erwartet. »Stadler aber kann von diesem Tag an davon ausgehen, dass er im kommenden Sommer ein freier Mann ist und bleibt«, schreibt Martin.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: »Ja« und nochmals »ja« – und kein Wort mehr vom Ex-Audi-Chef

3. »Ich interessiere mich für Johnny Depp nur als Schauspieler« – verteidigt sich der Leiter der Filmfestspiele

Es ist das große Fest der großen Filme – und eigentlich soll es in Cannes doch auch ausschließlich um die gehen, könnte man meinen. Aber in diesem Jahr geht es auch um Kontroversen, gleich zu Beginn: Eröffnet wird mit Johnny Depp.