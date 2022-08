Vermutlich verlieben sich am Tag mehr Menschen als sich scheiden lassen, weil heimliches Herzklopfen in der Regel schneller real wird als klare Trennungsstriche. Die Scheidung der Klitschkos und der Furtwängler-Burdas sorgt auch weniger wegen des damit verbundenen Dramas für Aufmerksamkeit – beide Paare erwecken glaubhaft den Anschein, im Guten auseinanderzugehen. Was beide Fälle vergleichbar und auf traurige Art besonders macht, ist die Trennung nach so langer Zeit. Natalia und Vitali Klitschko sind seit über 25 Jahren verheiratet, Maria Furtwängler und Hubert Burda haben zusammen sogar über 30 Ehejahre durchlebt. Das ist in Zeiten, in denen fast jede zweite Trauung in Deutschland eines Tages wieder annulliert wird, ziemlich viel.

In nur 16 Prozent aller Scheidungen hierzulande waren die Paare mehr als 25 Jahre verheiratet. Im Durchschnitt halten scheitern Ehen hierzulande nach 14 Jahren und sechs Monaten.

Für Aufmerksamkeit sorgt im Falle der Klitschko-Trennung natürlich der Zeitpunkt, mitten im Ukrainekrieg. Es ist noch nicht lange her, da sang Natalia Klitschko auf einem Friedenskonzert vor dem Brandenburger Tor die Ballade »Better Day«. Sie wohnt schon länger in Hamburg und engagiert sich medienwirksam für Geflüchtete aus der Ukraine. Vitali Klitschko ist als Bürgermeister von Kiew nicht nur eine Symbolfigur, sondern ein wichtiger Akteur im Kampf gegen Putins Angriff. Wer sich vorgenommen hat, in guten wie in schlechten Zeiten füreinander da zu sein, wird sicher gute Gründe haben, die Ehe mitten im Krieg zu beenden. Allein, ich kenne sie nicht.

Was ich aber weiß: Man kann sich nach über 30 Jahren Beziehung nicht nur trennen – sondern auch heiraten. Haben meine Nachbarn vor einem Monat getan. Der Grund für die Hochzeit der rund 50-Jährigen nach so langer Zeit: Themen wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung oder das Notvertretungsrecht im medizinischen Ernstfall sei unter Eheleuten leichter zu regeln. An fehlender Romantik wird diese Ehe sicherlich niemals scheitern.

2. Über Gewinn in Zeiten der Not

Nicht alles wird immer teurer: Letzte Woche konnte man jedenfalls kurz Hoffnung schöpfen als bekannt wurde, dass trotz Inflation der Preis für Eis am Stiel stabil bleibe. Heute aber musste ich lesen, dass zum Schulstart Füller, Heft, Schulranzen oder Hefte bis zu 14 Prozent teurer werden. Und dass die Belastung durch steigende Preise bei einkommensschwachen Familien besonders hoch sei. Die soziale Schieflage könnte sich mit Auslaufen von 9-Euro-Ticket und Tankrabatt noch verstärken, warnt die Hans-Böckler-Stiftung.

Und was macht die Regierung? Sie erhöht die Gasumlage – zwar nur um einen Centbetrag, der sich allerdings auf den Energiekostenabrechnungen vieler Mieterinnen und Mieter mit mehreren hundert Euro bemerkbar machen wird. Man kann es gerecht finden, dass die Belastungen des Krieges in der Ukraine auf den Schultern aller Bürgerinnen und Bürger verteilt werden. Man kann es aber auch ungerecht finden, dass die Regierung keine Übergewinnsteuer einführen will, um die Krisengewinner stärker in die Verantwortung zu nehmen.