Weil der russische Machthaber Wladimir Putin allein mit der staatlichen Armee bei seinem Ziel, die Ukraine gewaltsam zu erobern, wohl nicht vorankäme, setzte er von Anfang an auf die noch skrupellosere Söldnertruppe Wagner, angeführt vom ehemaligen Gastronomen Jewgeni Prigoschin, der seither als »Putins Koch« tituliert wird. Offiziell streitet der Kreml ab, dass die Söldner unter dem Kommando Putins stehen. Dabei ist offensichtlich, dass ohne dessen Segen gar nichts passiert.

Spätestens seit heute dürfte feststehen, dass Prigoschin vom Kreml abhängig ist. Wenn Wagner-Truppen nicht bald die im Februar versprochene Munition geliefert bekämen und sich deshalb zurückziehen müssten, drohe die gesamte Front zusammenzubrechen, erklärte der Wagner-Chef. Mit Blick auf ausbleibende Munitionslieferungen fügte er hinzu: »Im Moment versuchen wir herauszufinden, was der Grund dafür ist: ist es nur gewöhnliche Bürokratie oder ein Verrat?«

Mit Bürokratie dürfte er kaum die Verwaltungsstuben der Söldner-Zentrale meinen. Prigoschin sieht sich offenbar zu Höherem berufen, würde am liebsten selbst das Kommando übernehmen und Verteidigungsminister Schoigu ablösen. Doch der Kreml hält ihn auf Abstand. Einem seiner Vertreter wurde heute der Zugang zum Hauptquartier der »militärischen Spezialoperation«, wie der Angriffskrieg in Moskau genannt wird, in der Ukraine verweigert.

Abgesehen davon kritisieren immer mehr Kommentatoren und Kriegsverfechter in Russland Verteidigungsminister Schoigu für den Verlauf des Krieges, der nicht den raschen Sieg, dafür aber viele Rückschläge brachte. Schoigu steht erkennbar unter Druck. Um wenigstens bei seiner Truppe gut Wetter zu machen, besuchte er an diesem Montag russische Soldaten in der besetzten Stadt Mariupol. Zuvor war er in der Region Süd-Donezk. In einem von dem Ministerium veröffentlichten Video ist Schoigu zu sehen, wie er Soldaten Orden verleiht. Dabei gilt ja oft: je mehr Brustlametta, desto aussichtsloser die Lage.

Und hier weitere Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine:

Belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja zu 15 Jahren Haft verurteilt: Im Sommer 2020 forderte sie Belarus’ Machthaber Alexander Lukaschenko heraus. Nun wurde Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja in Abwesenheit schuldig gesprochen – wegen angeblichen Hochverrats.

Ukrainische Tennisspielerin Marta Kostjuk verweigert Russin Handschlag: Marta Kostjuk hat nach ihrem Finalsieg über die Russin Warwara Gratschewa auf die obligatorische Handschlaggeste verzichtet. Nicht zum ersten Mal. Ihren bislang größten Erfolg widmete sie den ukrainischen Streitkräften.

SPD-Spitzenpolitiker Klingbeil und Mützenich in Kiew eingetroffen: Wegen ihrer langjährigen Russlandpolitik ist die SPD in der Ukraine nicht wohlgelitten. Nun sind Parteichef Lars Klingbeil und Fraktionschef Rolf Mützenich in das Land gereist. Ihr Programm ist in Teilen geheim.

Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine: Das News-Update

3. Tatort Bramsche

Binnen kurzer Zeit kam es zu zwei Gewaltverbrechen. Ende vergangener Woche richtete ein 81-Jähriger einen 16-Jährigen mit einem gezielten Kopfschuss hin. Das mutmaßliche Motiv: Lärmbelästigung. Am Wochenende wurde eine 19-Jährige am Rande einer Geburtstagsfeier getötet. Das Ganze spielte sich nicht etwa in einer Metropole wie Berlin oder Frankfurt am Main ab, sondern im beschaulichen Bramsche, einer rund 30.000 Einwohner zählenden Kleinstadt bei Osnabrück.