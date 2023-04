Oder Sie schauen sich »E.T.« an. Ich warne allerdings vor der deutschen Übersetzung. Polizisten, die Kinder mit Pistolen jagen, sind nichts gegen Teenager, die in der eingedeutschten Fassung Sätze sagen wie »Was soll die Scheiße?«. In der dazugehörigen Szene hatte Schauspielerin Drew Barrymore, die damals ein kleines Mädchen verkörperte, den Außerirdischen wie eine Puppe verkleidet – mit blonder Perücke und Sonnenhut. Was ihr älterer Bruder mit recht drastischen Worten kommentierte.

Mein achtjähriger Sohn, der den Spielberg-Klassiker neulich gemeinsam mit mir ansehen durfte, hat den Satz natürlich sofort in seinen Sprachschatz übernommen. Eine Zeit lang habe ich versucht, erzieherisch dagegen anzukämpfen. Inzwischen akzeptiere ich das mit Kinderstimme vorgetragene »Was soll die Scheiße?« als hin und wieder ganz willkommenen Kommentar zum Weltgeschehen.

Ihre Anna Clauß, Leiterin Meinung und Debatte