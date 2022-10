1. Zu den Waffen?

Frieden für die Ukraine, Schluss mit Putins Krieg. Wer will das nicht? Trotz des großen gemeinsamen Nenners in Politik, Gesellschaft oder am Familientisch bei den Wünschen für die nahe Zukunft fehlt Deutschland, so scheint es, eine klare Strategie, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Grob gesagt existieren zwei Konzepte: Die einen wollen Frieden schaffen mit mehr Waffen für die Ukraine. Die anderen fordern mehr Dialoganstrengungen gegenüber Putin.

Wolodymyr Selenskyj sprach heute vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Erneut forderte er deutlich mehr schwere Waffen zur Unterstützung. Die Ukraine hat laut ihrem Präsidenten nur zehn Prozent dessen, was sie beispielsweise für ihre Luftverteidigung brauche.