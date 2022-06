Meinen Kollegen Tobias Rapp aus unserem Kulturressort erinnert das derzeit umstrittenste Kunstwerk der Weltkunstschau Documenta in Kassel an den Stil jener linksradikalen Wandgemälde, wie sie vor vierzig Jahren in Kreuzberg oder in der Hamburger Hafenstraße beliebt waren, um die Verkommenheit der Welt zu zeigen. »Üble düstere Gestalten schicken ihre Schweinepolizisten los (einer hat ein Tuch um den Hals, auf dem ein Davidstern zu sehen ist), um die Menschen zu knechten. Unten rechts: eine Figur mit spitzen Raffzähnen, krummer Nase und am Kopf mit etwas, das mit bösem Willen als Schläfenlocke identifizierbar ist.« (Hier sein ganzer Kommentar .)

Tobias sieht in der Darstellung eine klar antisemitische Karikatur, die so auch im Nazi-Blatt »Stürmer« hätte stehen können – nur »damals hätte man selbstverständlich die SS-Runen auf dem Hut weggelassen«.

Gestern wurde das von meinem Kollegen beschriebene Großbild des indonesischen Kollektivs Taring Padi bei der Documenta nach heftigen Antisemitismusvorwürfen verhüllt. Heute beschlossen die Organisatoren der Kunstschau, dass die Indonesier das umstrittene Werk entfernen müssen.

Die Taring-Padi-Künstler hatten zuvor schon das verhüllte Werk als »ein Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs« bezeichnet.

Christoph Heubner, der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, äußerte heute allerdings die Hoffnung, dass sich die Künstler zu genau diesem Dialog bereit erklären. »Es wird höchste Zeit, im Rahmen dieser Documenta ein Gespräch zu beginnen, die Künstler zu hören, aus welcher Weltsicht diese Bilder so entstanden sind und seitens der Documenta öffentlich zu erklären, warum diese Bilder hier auf Widerstand und Ablehnung stoßen«, sagte Heubner.

In die Kritik geraten ist nun unter anderem Sabine Schormann, die Generaldirektorin der Documenta. Schormann verkündete in einer Presserklärung, die Geschäftsführung der Documenta sei »keine Instanz, die sich die künstlerischen Exponate vorab zur Prüfung vorlegen lassen kann und darf das auch nicht sein«.

»Es gibt ja wenig, was man in Deutschland so sehr liebt wie eine gepflegte Antisemitismusdebatte«, hat der Kollege Tobias schon gestern in einem Kommentar zum aktuellen Documenta-Zwist geschrieben.

»Trotzdem wäre es an der Zeit, aus dem aktuellen Streit die heiße Luft herauszulassen. Natürlich wäre es besser gewesen, die betreffenden Künstler wären nicht nach Kassel eingeladen worden. Aber jetzt sind sie nun mal da. Und mit ihnen ihre Kunst. Die Freiheit der Kunst gilt auch für schlechte Kunst.« Denn damit hätten wir es hier zu tun, so Tobias. »Klischeemäßig schlechte Kunst. Eindimensionale Propagandakunst, die so armselig ist, dass sie beim Publikum wohl eher das Gegenteil von dem erreichen wird, was ihren Machern vorschwebt.« Ob diese Bilder – und nun die Beseitigung des Großbanners – der Documenta langfristig einen Gefallen tun, werde sich zeigen. Von der Sache der Palästinenser würden sie »wohl kaum jemanden überzeugen«.

