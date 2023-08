Tchibo in der Krise – das ändert sich für Kunden: Jahrelang lockte der Kaffeekonzern massenhaft Käufer mit Mode, Nippes und Küchenartikeln. Doch nun beschert das Geschäft mit Yogamatten oder Spargeltöpfen Tchibo einen Rekordverlust. So will der Händler jetzt umsteuern .

Mit diesem Team greifen Deutschlands Basketballer nach der WM-Medaille: Die deutschen Basketballer starten am Freitag in die WM – und das Team gilt als so gut wie noch nie. Was ist von Dennis Schröder und Co. zu erwarten? Die zwölf Spieler und ihr Trainer im Check .