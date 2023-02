Mehrere meiner Kolleginnen und Kollegen machen sich vor Ort ein Bild der Lage (alle aktuellen Entwicklungen hier). Es ist natürlich nicht einfach, in das Gebiet zu gelangen: Flughäfen sind geschlossen, Straßen zerstört. Mein Kollege Maximilian Popp und meine Kollegin Sebnem Arsu waren stundenlang unterwegs, um in die Provinz Hatay zu kommen.

Sie sprachen mit einer Frau, die in einem Schutthaufen mit bloßen Händen vergebens nach ihren Eltern grub, und mit dem Bürgermeister der Metropolregion Hatay, der seine Amtsgeschäfte aus einem Transporter heraus führt, weil sein Rathaus eingestürzt ist. »Der Süden der Türkei gleicht einem Kriegsgebiet. Ganze Orte liegen in Trümmern«, sagt Max. »Es dürfte Jahre dauern, sie wieder aufzubauen – wenn es überhaupt gelingt.«

Hier lesen Sie seine Reportage: »Wo ist die Regierung?«

3. Germany's Next Knebelvertrag

RTL will weniger Schlagzeilen machen künftig (mehr hier dazu ), schalten wir also um zu ProSieben: Da beginnt in der kommenden Woche die 18. Staffel von »Germany’s Next Topmodel«. Eine Show, in der vor allem junge Frauen sich nach ihrem Äußeren bewerten lassen. »Schon ein Drittel der neunjährigen, zwei Drittel der zehnjährigen Mädchen in Deutschland kennen die Sendung«, berichtet ein Team um meine Kolleginnen Laura Backes und Elisa von Hof . »Auf Übernachtungspartys fotografieren sich Grundschülerinnen gegenseitig in Unterwäsche, Eltern organisieren auf Kindergeburtstagen professionelle Fotoshootings.«