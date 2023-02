Der Dauerstreit in der Ampelregierung führe zu einer Art deutschen Selbstverzwergung auf europäischer Ebene, kommentiert heute mein Kollege Michael Sauga . Die Bundesregierung sehe sich als europäische Führungsmacht. Doch ihre Leute in Brüssel spürten davon wenig.

Dabei ist nicht nur die Regierung, sondern auch die deutsche Bevölkerung gespalten, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht. Batterieautos stoßen einer Umfrage zufolge hierzulande auf große Vorbehalte. Wie die Allensbach-Erhebung für die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften ergab, ist eine Mehrheit überzeugt, dass sich der Elektroantrieb in den kommenden zehn Jahren durchsetzt, aber nur 22 Prozent halten dies für wünschenswert. Das teilte die Akademie am Montag mit. Der Kreis, für den der Kauf eines E-Autos grundsätzlich in Betracht kommt, stagniert demnach bei 23 Prozent. Hauptvorbehalte seien der Kaufpreis, zu wenig Ladestationen, teurer Strom sowie Zweifel an der Umweltbilanz.

3. Bedrohliche Schattenindustrie?

Jeden Tag werden Journalistinnen bedroht und eingeschüchtert, in Deutschland und weltweit. Ein Team von SPIEGEL-Reporterinnen hat in einem Dutzend Länder recherchiert und mit Journalistinnen gesprochen, die regelmäßig Einschüchterung und Gewalt erleben.

Da ist zum Beispiel Maria Ressa, Journalistin auf den Philippinen und Friedensnobelpreisträgerin des Jahres 2021, die in ihrer Heimat als Hexe und Hure beschimpft wird. Oder Patricia Devlin, Reporterin in Nordirland, der gedroht wurde, dass man ihren Sohn vergewaltigen werde. Oder Nana Ama Agyemang Asante, die in Ghana über Korruption berichtet, und der mit Lynchmord gedroht wird. Oder Marion Reimers, Sportmoderatorin in Mexiko, die Zehntausende Hetznachrichten auf Twitter, Facebook und Instagram bekommt, eine Lawine des Hasses ausgelöst durch Bot-Netzwerke.

»Auch männliche Journalisten werden bedroht, wenn sie Mächtige und Reiche kritisieren. Aber so brutal, so persönlich, wie bei Journalistinnen wird es selten«, schreiben die Autorinnen.