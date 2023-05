Zumindest das hier ist offiziell: Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan hat bei den Wahlen in der Türkei gewonnen, aber zu knapp. Weder er noch Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu haben im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen in der Türkei die absolute Mehrheit erreicht. Das bestätigte der hohe Wahlrat. Nun muss die Stichwahl Ende Mai entscheiden.

In dem Land geht ein Krimi weiter, von dem sich Tatort-Drehbuchautoren was abgucken können: Die einen (Anhängerinnen und Anhänger der Opposition) sind schon enttäuscht, die anderen (Erdoğan-Fans) sind schon in Feierlaune – allerdings könnten beide Reaktionen jeweils unberechtigt sein, schließlich steht das Finale noch aus. Dazu kommt, dass es bereits an diesen veröffentlichen Zahlen massive Zweifel gibt. Was von jenen Zahlen zu halten ist, die dann nach der erneuten Wahl am 28. Mai publik gemacht werden, ist vollends unklar.

Wegen der zu erwartenden innen- und außenpolitischen Auswirkungen gilt das Wahlspektakel in der Türkei als eines der weltweit wichtigsten in diesem Jahr. Erdoğan, inzwischen 69, ist seit 20 Jahren an der Macht. Seit seiner Einführung des Präsidialsystems hat er weitreichende Befugnisse, regierte in der Regel an den 600 Parlamentariern vorbei.

2. Warum Lauterbach noch immer – oder schon wieder – an Pandemien denkt