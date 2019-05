hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Istanbul-Wahl muss wiederholt werden

Es war eine bittere Niederlage. Bei der Kommunalwahl im März verlor die AKP die Bürgermeisterwahl in Istanbul. Ein Umstand, der dem AKP-Chef und Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan so gar nicht passte. Schließlich ist die 16-Millionen-Metropole das kulturelle und wirtschaftliche Herz der Türkei. Zudem begann Erdogan selbst dort 1994 seine politische Karriere als Bürgermeister.

Die AKP legte Beschwerde ein - wegen "Unregelmäßigkeiten und Korruption". Nun soll die Wahl tatsächlich wiederholt werden, entschied die Wahlbehörde. Eine Zäsur, kommentiert mein Kollege Maximilian Popp. Denn die Entscheidung zeigt: Ein Machtwechsel ist in der Türkei nicht mehr auf demokratischem Weg möglich. Von transparenten verlässlichen und demokratischen Wahlen kann in der Türkei keine Rede mehr sein. Erdogan schafft die Demokratie mit diesem Schritt ab.

Trotz der Wahl-Annullierung kann sich Erdogans Partei allerdings nicht sicher sein, dass sie nach der Neuwahl am 23. Juni tatsächlich den Bürgermeister stellen wird. CHP-Kandidat Ekrem Imamoglu, der im März eine knappe Mehrheit für das Amt erhalten hatte, könnte dies durchaus noch mal gelingen schreibt Maximilian Popp in seiner Analyse.

Lefteris Pitarakis / AP Ekrem Imamoglu

In Deutschland sorgte die Nachricht für Entsetzen: Die Türkische Gemeinde in Deutschland kritisierte Erdogan. Der Vorsitzende Gökay Sofuoglu warnte vor einem Abgleiten der Türkei in die Diktatur. "Sie entfernt sich von rechtsstaatlichen und demokratischen Prinzipien", sagte er. Die Annullierung der Wahl wertete er als "politische Entscheidung, die mit Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun hat".

News: Was Sie heute wissen müssen

Gutverdiener hängen den Rest Deutschlands ab: Vom Aufschwung der vergangenen Jahre haben vor allem diejenigen profitiert, die ohnehin schon ein hohes Einkommen beziehen. Das zeigt eine neue Untersuchung.

Vom Aufschwung der vergangenen Jahre haben vor allem diejenigen profitiert, die ohnehin schon ein hohes Einkommen beziehen. Das zeigt eine neue Untersuchung. Pompeo sagt Besuch bei Merkel und Maas ab: Der US-Außenminister wollte in Berlin über das Verhältnis zu China, Russland sowie Krisenherde sprechen. Doch er strich das Treffen.

Der US-Außenminister wollte in Berlin über das Verhältnis zu China, Russland sowie Krisenherde sprechen. Doch er strich das Treffen. Giffey wartet Uni-Prüfung ihrer Doktorarbeit ab: Der Familienministerin wird vorgeworfen, ihre Doktorarbeit wissenschaftlich unsauber verfasst zu haben. Jetzt hat sie sich dazu geäußert.

Der Familienministerin wird vorgeworfen, ihre Doktorarbeit wissenschaftlich unsauber verfasst zu haben. Jetzt hat sie sich dazu geäußert. Scheuer will E-Scooter nicht auf Gehwege lassen: Schnellere Roller müssen auf den Radweg, langsamere auf den Gehweg - so war es vorgesehen. Auf Druck der Länder nimmt Verkehrsminister Scheuer davon Abstand.

Schnellere Roller müssen auf den Radweg, langsamere auf den Gehweg - so war es vorgesehen. Auf Druck der Länder nimmt Verkehrsminister Scheuer davon Abstand. Restaurant will Gauland und Weidel nicht bewirten: Politiker und Prominente gehen gern zum Berliner Edel-Italiener "Bocca di Bacco". Die AfD-Führung allerdings musste nun draußen bleiben.

FELIPE TRUEBA/EPA-EFE/REX Alexander Gauland und Alice Weidel

Die Zahl des Tages: 3300

So viel Gramm wiegt das Royal Baby von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Vielmehr ist allerdings noch nicht über den männlichen Nachwuchs bekannt. Der Name ist weiterhin ein großes Geheimnis. Mit Blick auf die Grammzahl lässt sich jedenfalls sagen: An das Gewicht seiner Cousins und seiner Cousine kommt er damit nicht heran. Die Kinder von Prinz William und Herzogin Catherine brachten einige Hundert Gramm mehr auf die Waage. Hier geht es zu mehr Fakten zum Nachwuchs von Harry und Meghan.

Facundo Arrizabalaga/AP Meghan und Harry

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Heute schon lesen, was morgen gesagt wird: Mein Kollege Stefan Kuzmany hat sich Gedanken gemacht. Über die Sprache und Positionen von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Eines sei schon verraten: Es war nicht einfach.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

Wütend, betroffen, fassungslos: Ist das denn zu fassen? US-Außenminister Mike Pompeo hat seinen Besuch in Berlin abgesagt. Wie hängt das mit dem Baby von Meghan und Harry zusammen? Hier geht es zum Video von Harald Schmidt.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Torstens letzte Fahrt: Es war als Traumreise geplant: Zwei Freunde segeln auf der Ostsee, zwei Monate lang von Hafen zu Hafen. Doch sie geraten in ein Unwetter, nur ein Mann kehrt zurück. Was ist passiert? Lesen Sie die beeindruckende Geschichte, die meine Kollegin Sarah Heidi Engel aufgeschrieben hat.

privat Vermisster Segler

Wieso gibt es so viele Einser-Abis? Gerade quälen sich viele Schüler durch ihre Abi-Prüfungen. In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der guten Abi-Zeugnisse zu. Christiane Heidrich, deren Verlag Lernhilfen vertreibt, erklärt im Interview, wie sich die Prüfungen verändert haben -und was die bisher schwierigste Frage war.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie schauen könnten: Für den Abend kann ich Ihnen gleich zwei TV-Empfehlungen geben. Mögen Sie es eher politisch? Dann schauen Sie sich doch das Fernsehduell zwischen Manfred Weber und Frans Timmermans an (ARD überträgt live ab 20.15 Uhr). Der bayerische CSU-Politiker Weber und der niederländische Sozialdemokrat Timmermans sind die Topanwärter auf den Posten des nächsten EU-Kommissionschefs. Vor Wochen traten sie bereits in einem TV-Duell gegeneinander an.

Getty Images Jürgen Klopp

Oder Sie schauen Fußball: Im Halbfinale der Champions League hofft der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp auf das im Fußball häufig beschworene "Fußballwunder" (21 Uhr; TV und Stream: Sky und Dazn; Liveticker SPIEGEL ONLINE). Sein Team hatte das Hinspiel beim FC Barcelona 0:3 verloren.

Ach so, wenn Sie sich gruseln wollen: Träumen Sie manchmal auch noch von Schulprüfungen? Mir passiert das gelegentlich. Falls Sie testen wollen, ob Sie aktuell noch das Mathe-Abi bestehen würden, schauen Sie mal hier rein. Mir ging es nach dem Lesen der ersten paar Zeilen der Aufgabenstellung ja eher wie diesem Nutzer auf Facebook: Er schrieb: "Ein Schiff ist 70 Meter lang und 15 Meter breit. Wie alt ist der Kapitän?"

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Und schreiben Sie mir, wenn Sie wissen, wie alt der Kapitän ist.

Herzlich

Ihr Max Holscher vom Daily-Team

