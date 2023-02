Seit die USA vor zehn Tagen einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon in ihrem Luftraum abgeschossen haben, geht es plötzlich Ballon auf Ballon. Zuerst hat China dementiert, dann von einem Wetterballon gesprochen – und beschuldigt nun seinerseits die USA, China ebenfalls mit Ballons auszuspähen. Es sei überdies »ziemlich klar«, so ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums im Hinblick auf Abhöraktivitäten der USA in aller Welt, »welches Land das führende Spionage-Imperium in der Welt ist«.

Offenbar waren diese Ballons, von wem auch immer in welche Richtung auch immer ausgesandt, schon länger unterwegs. Warum sie nun plötzlich zum Thema werden? Das mag durch innenpolitische Debatten in den USA angeheizt sein, bei denen die Republikaner den Demokraten Schwäche vorwerfen. Es mag aber auch daran liegen, dass man auf diese unidentifizierbaren Flugobjekte bisher einfach nicht so sehr geachtet hat. Wie es so ist. Wir kennen das ja aus dem eigenen Alltag. Fällt einem einmal was auf, sieht man es überall.

3. Wird die CDU den Mann jetzt los?

Es kommt nicht oft vor, dass ein Mitglied des Kanuvereins kleine Löcher in die Boote bohrt und die Ruder ansägt. Wenn das aber der Fall ist, wird der Betreffende in der Regel ausgeschlossen aus dem Verein. Auch dann, wenn er vorgibt, mit seinen Taten nur zum Wohl des Ganzen beigetragen haben zu wollen. Er ist dann eben nicht mehr tragbar.