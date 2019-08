hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Sachsen und Brandenburg vor der Wahl

Noch vier Tage bis zum Ostbeben? Die Urnengänge in Brandenburg und Sachsen am Sonntag erfahren, gemessen an der Zahl von 5,4 Millionen Wahlberechtigten, überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit.

Der SPIEGEL-Titel in dieser Woche proklamierte provokant: So isser, der Ossi.Das Cover wurde energisch diskutiert, auch bei uns im Haus.

Was die Wahl besonders macht: Es wird in beiden Ländern ein Erfolg für die rechtspopulistische AfD prognostiziert. In Brandenburg könnte sie stärkste Kraft werden - angeführt von einem Landeschef, der früher unzweideutig und regelmäßig mit Rechtsextremisten verkehrte. In einigen Umfragen zur Sachsenwahl lag die Partei sogar gleichauf mit der regierenden CDU - denn den dortigen Landesvater Michael Kretschmer plagen gleich drei Probleme.

Der neue SPON-Wahltrend zeigt:

In Brandenburg zieht die SPD mit der AfD gleich.

SPON-Umfrage/Civey; Befragungszeitraum: 31.7.2019 - 28.8.2019; Befragte: 2460; Stichprobenfehler: 3,2%

In Sachsen baut die CDU ihren Vorsprung zur AfD aus.

SPON-Umfrage/Civey; Befragungszeitraum: 4.8.2019 - 28.8.2019; Befragte: 5015; Stichprobenfehler: 2,5% Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl in Sachsen wäre?

Machen die Regierungsparteien auf den letzten Metern also Boden gut? Abgerechnet wird am Sonntag um 18 Uhr.

Die Zahl des Tages: 11 Liter

So viel reinen Alkohol trinken die Deutschen durchschnittlich pro Jahr und Kopf. 14,4 Millionen rauchen. Das sind zwar weniger als im Vorjahr, Deutschland sie aber "Hochkonsumland", belegen Zahlen des epidemiologischen Suchtsurveys 2018. Tabletten und Cannabisprodukte werden außerdem immer stärker genutzt.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

KühniKev macht es nicht: Juso-Chef Kevin Kühnert will nicht für den SPD-Vorsitz kandidieren, sagt er in einem SPIEGEL-Interview.

Juso-Chef Kevin Kühnert will nicht für den SPD-Vorsitz kandidieren, sagt er in einem SPIEGEL-Interview. Axt im Wald: US-Präsident Donald Trump will die Regenwälder Alaskas für die Holzwirtschaft freigeben.

US-Präsident Donald Trump will die Regenwälder Alaskas für die Holzwirtschaft freigeben. Wirtshaus gegen Google: In Bayern wollte eine Traditionswirtschaft die Wartezeiten nicht mehr bei der Suchmaschine angezeigt sehen, und war damit juristisch erfolgreich.

In Bayern wollte eine Traditionswirtschaft die Wartezeiten nicht mehr bei der Suchmaschine angezeigt sehen, und war damit juristisch erfolgreich. Fieser Brexit-Trick: Premierminister Boris Johnson will das Parlament vor einer No-Deal-Brexit-Entscheidung in eine Zwangspause schicken.

DPA Doris von Sayn-Wittgenstein

Rauswurf in Schleswig-Holstein: Die AfD hat die Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein wegen mutmaßlicher Kontakte zu Rechtsextremen aus der Partei ausgeschlossen.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Lehrermangel: Harald Schmidt fragt sich, ob man beim Wettbewerb um Lehrkräfte nicht auch einen Transfermarkt wie beim Fußball einrichten könnte. Das Video.

Markus Schreiber / AP Andreas Kalbitz, AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg

Das N-Wort: Kolumnist Sascha Lobo ist der Meinung, der Spitzenkandidat einer Partei, der Hitler verherrlicht und lange und offen mit Rechtsextremen verkehrte, sollte Nazi genannt werden.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wandert Ihr Geist? Viele Menschen sind häufig abgelenkt, doch Konzentration und Durchhaltevermögen lassen sich trainieren.

Dmitri Baltermants

Nie wieder Krieg - oder? Der Horror des Zweiten Weltkrieges hat lange den Frieden in Europa gesichert. Ein Essay über die Möglichkeit des Undenkbaren.

Mein Abend

Rang eins in den Kinocharts hält weiterhin "Once Upon A Time in Hollywood" - der neue und erste Tarantino seit vier Jahren. Unser Kritiker Christian Buß war mäßig angetan, wir versuchen es trotzdem.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Christoph Titz vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.