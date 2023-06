Erst brannte es weit weg in Kanada, dann ganz nah in Mecklenburg-Vorpommern: Auf zwei ehemaligen Truppenübungsplätzen bei Lübtheen und Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim waren am Montagnachmittag Feuer ausgebrochen, knapp 150 Hektar Wald waren betroffen, Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz.

Ich weiß, dass es kaum einen Unterschied macht, wo auf der Welt ein Wald in Flammen steht – jeder einzelne Brand kann eine Bedrohung sein für die Menschen vor Ort, das Ökosystem, das Klima. Und doch wurde mir mulmig, als ich sah, dass Hagenow nicht mal 100 Kilometer von Hamburg entfernt ist. So nah.

Nun scheint sich die Lage in Mecklenburg-Vorpommern vorerst entspannt zu haben. Was auch daran liegt, dass man vorbereitet war: 2019 hatte es auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen schon einmal ein verheerendes Feuer gegeben, damals war eine noch viel größere Fläche betroffen. Hinterher wurden sogenannte Brandschneisen angelegt, die auch diesmal halfen. Das Konzept der Schneisen und deren Bewässerung funktioniere, sagte der zuständige Landrat Stefan Sternberg (SPD). Am Nachmittag dann durften die Einwohner von Volzrade, einem Ortsteil von Lübtheen, in ihre Häuser zurückkehren. Auch die Bundesstraße 321 bei Hagenow wurde wieder freigegeben.

An anderen Orten brennt es derweil weiter – und es dürften neue Feuer hinzukommen. Schließlich hat der Sommer auf der Nordhalbkugel gerade erst begonnen, die wärmsten Monate kommen erst noch. Und alles deutet darauf hin, dass 2023 »zum extremen Hitzejahr« werden könnte, wie mein Kollege Marco Evers schreibt.

Dafür gibt es mehrere Gründe: Der Indische Ozean, große Teile des Pazifiks und allen voran der Atlantik sind besorgniserregend warm; in der Antarktis fehlt Eis; außerdem bestätigte die US-Atmosphärenbehörde Noaa gerade, dass sich ein neuer El Niño zusammenbraut. Das Klimaphänomen kann die globale Durchschnittstemperatur um bis zu 0,4 Grad Celsius erhöhen, wie Marco schreibt. »Zusammen mit der ohnehin schon erreichten Erwärmung könnten wir noch 2023 das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaschutzabkommen reißen«, sagt Marco. »Das könnte auch 2024 passieren, denn üblicherweise wird das zweite Jahr eines El-Niño-Ereignisses noch wärmer als das erste.«

Hitze erhöht die Gefahr für Waldbrände, wie mir Marco erklärt : Weil sie die Verdunstung steigert, die wiederum die Trockenheit befördert und damit die Brandgefahr. Ob wir darauf vorbereitet sind? Ich fürchte nicht.

Lesen Sie hier mehr: Das Jahr der Klima-Anomalien

2. Opferzahl? Unklar