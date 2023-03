Die EVG ruft rund 230.000 Beschäftigte, Ver.di rund 120.000 Beschäftigte zum Warnstreik auf. Ver.di kündigte an, den öffentlichen Nahverkehr in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern zu bestreiken. »Es wird im gesamten Bundesgebiet zu starken Verzögerungen bis hin zum Erliegen der Verkehrsdienste in allen genannten Bereichen kommen«, hieß es von den Gewerkschaften auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin.

Die Gewerkschaften begründeten ihr Vorgehen mit mangelnden Fortschritten bei den jeweiligen Tarifrunden. Ver.di zum Beispiel verhandelt für die etwa 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, unter anderem auch für die Beschäftigten im ÖPNV und an Flughäfen. Die Forderung: 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro.

Sind derart massive Streikmaßnahmen inmitten der Verhandlungen angemessen? »Man muss aufpassen, dass man das Mittel des Warnstreiks nicht überstrapaziert«, sagt mein Kollege Markus Dettmer aus dem SPIEGEL-Haupstadtbüro. Keine der beiden Gewerkschaften habe bisher das Scheitern der Gespräche erklärt. Bei den Tarifgesprächen zwischen Ver.di und den öffentlichen Arbeitgebern gehe man am Montag in auf drei Tage angesetzten Verhandlungen in die womöglich entscheidende dritte Runde. »Wenn man zum jetzigen Zeitpunkt schon so massiv vom Streikrecht Gebrauch macht, dann wird es schwierig, bei einem Scheitern der Gespräche zu eskalieren.« Grundsätzlich aber gelte für das demokratisch verfasste Recht auf Arbeitsniederlegung, so Markus: »Streiks dürfen auch mal wehtun.«

2. Der in einer Schleuse gesunkene Frachter »Achim« blockiert weiter den Verkehr auf der Donau – wird aber wohl früher als befürchtet weggeräumt sein

Von allen womöglich durch den Streik am Montag betroffenen Verkehrsmitteln in Deutschland sind Binnenfrachter mir die sympathischsten. In Helmut Käutners großartigem Film »Unter den Brücken« und in Wolfgang Herrndorffs unvollendetem Roman »Bilder deiner großen Liebe« halten sich die Protagonisten ganz oder zeitweise auf solchen Binnenschiffen auf. Dass die Frachter viele Menschen faszinieren, hat die große Aufregung gezeigt, die es in Deutschland gab, als vor knapp zwei Wochen der Frachter »Achim« in einer Donauschleuse mit 1100 Tonnen Erzgranulat an Bord unterging. Der ungarische Kapitän und sein Steuermann retteten sich damals über Notleitern der Schleusenkammer aus dem Wasser.