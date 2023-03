Was heute sonst noch wichtig ist

Einigung im Koalitionsausschuss verfehlt – Ampel vertagt sich: Rund 20 Stunden tagte der Koalitionsausschuss – doch ihre Streitfragen konnte die Ampel nicht klären. Nun wollen SPD, Grüne und FDP am Dienstag weiterverhandeln.

Humza Yousaf wird schottischer Regierungschef: Die Parteibasis hat entschieden: Nach Nicola Sturgeons Rücktritt führt künftig Humza Yousaf die schottische Regierungspartei SNP. Am Dienstag soll er zum Regierungschef gewählt werden.

Gläubigerversammlung stimmt Galeria-Rettungsplan zu: Der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof kämpft ums Überleben. Bei einer Gläubigerversammlung wurde nun ein zuvor ausgearbeiteter Insolvenzplan abgesegnet.

Berliner Vater scheitert mit Eilantrag gegen das Gendern an Schulen: Hauptsache, die Regeln der Rechtschreibung gelten weiter: Berliner Schulen dürfen geschlechterneutrale Sprache verwenden und vermitteln. Das hat das zuständige Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden.

Fake-Franziskus geht viral: Der Papst in einer Jacke, wie sie sonst Rapper in Musikvideos tragen: Künstliche Intelligenz macht solche Motive möglich. Die Technik ist schon gut genug, um selbst Social-Media-Profis zu täuschen.

Meine Kollegin Maria Stöhr ist für den SPIEGEL in Thailand unterwegs. Heute nimmt sie uns in dem buddhistischen Land mit zu Menschen, die an Geister glauben. Es sind Menschen, die die unsichtbaren Wesen beschenken oder austreiben – das hilft ihnen, im Alltag klarzukommen, durchzuhalten. Das wiederum zeigt offenbar viel über die Ungleichheit der Gesellschaft. Die Zahl der Menschen, die an Geister glauben, steige parallel zu den Krisen, schreibt Maria in ihrem Text. »Das Leben im Land ist teurer geworden, die Gehälter sind nicht mitgestiegen. Die Pandemie hat den Leuten zugesetzt, viele haben dadurch ihre Jobs verloren, die Wirtschaft erholt sich nur langsam. Doch es gibt zu wenige Psychologinnen, zu wenige Beratungsstellen. Also gehen die Leute zum Geisterbeschwörer.«

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Freigelassene kleine Goby-Fische = Kinderwunsch geht in Erfüllung

