hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Das australische Inferno

"Die Brände wüten ganz in der Nähe meines Hauses", sagt Gary Keys, er lebt im Süden Australiens. "Hier geht es ums reine Überleben."

Seit Wochen lodern in Australien die Buschfeuer. Angefacht durch hohe Temperaturen und starke Winde fressen sie sich durch ein Gebiet, das inzwischen halb so groß ist wie das Staatsgebiet der Schweiz.

In Mallacoota, an der Südküste von Victoria, suchen Menschen am Strand Schutz, es liegen Rauchschwaden in der Luft, das Atmen fällt schwer. Kriegsschiffe und Militärhubschrauber sollen bei der Evakuierung helfen. Autokolonnen bilden sich; Anwohner und Urlauber wollen nur eins: weg.

In diesem Video berichten Betroffene von den Folgen des Feuers.

Ãjonty Smith via REUTERS Rettungskräfte in Mallacoota: Hilfe kommt fast nur noch über das Meer oder aus der Luft

Die Brände erzeugen ihr eigenes Wetter. Wie gefährlich sogenannte Feuerwolken sind und warum sie das Löschen beinahe unmöglich machen, lesen Sie hier.

Mein Kollege Johannes Korge berichtet, wie die Regierung von Premier Scott Morrison die Brandkatastrophe gezielt relativiert und keine Verbindung zur Klimakrise sehen will. Ein Grund könnte die Kohleindustrie sein, die in Australien eine große Lobby hat. "Alles wegen der Kohle": Seinen Report empfehle ich Ihnen.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

Die Zahl des Tages: 45.300.000

So viele Menschen, 45,3 Millionen, waren 2019 in Deutschland erwerbstätig. Das sind so viele wie seit der Wiedervereinigung nicht. Der Jobboom hält nun bereits 14 Jahre an, trotz stotternder Konjunktur. Allerdings droht 2020 die Ressource Arbeit zu versiegen. Der Pool an Arbeitskräften wird bald schrumpfen, rund 185.000 Stellen können Kommunen, Länder und Bund derzeit nicht besetzen. Welche Herausforderung auf Unternehmen und Beschäftigte zukommt, lesen Sie hier.

Christian Charisius / DPA Schweißer bei Blohm+Voss in Hamburg: Umworben und begehrt - aber auch gefordert

News: Was Sie heute wissen müssen

Erdogan kann Kampftruppen nach Libyen schicken. Das türkische Parlament stimmte in einer Sondersitzung für einen Antrag der Regierung, Soldaten in den nordafrikanischen Krisenstaat zu schicken.

Das türkische Parlament stimmte in einer Sondersitzung für einen Antrag der Regierung, Soldaten in den nordafrikanischen Krisenstaat zu schicken. Nach den Ausschreitungen in Connewitz wirft die Linke der Polizei Gewalt vor. Ein Polizist ist in der Silvesternacht in Leipzig-Connewitz schwer verletzt worden, nun zeigt sich die politische Spaltung in der Stadt.

Ein Polizist ist in der Silvesternacht in Leipzig-Connewitz schwer verletzt worden, nun zeigt sich die politische Spaltung in der Stadt. Manuela Schwesig hat sich zu ihrer Krebserkrankung geäußert. "Es gibt Hoffnung, und es lohnt sich zu kämpfen", sagte die SPD-Politikerin. Sie habe eine "Riesenangst" gehabt, als sie im August 2019 die Diagnose erfuhr. Sie sei zuversichtlich, wieder ganz gesund zu werden.

"Es gibt Hoffnung, und es lohnt sich zu kämpfen", sagte die SPD-Politikerin. Sie habe eine "Riesenangst" gehabt, als sie im August 2019 die Diagnose erfuhr. Sie sei zuversichtlich, wieder ganz gesund zu werden. Ljubow Sobol ist zu Russlands bekanntester Oppositionellen geworden. Die Hartnäckigkeit, mit der sie gegen das System Putin vorgeht, macht manchen Angst. Ein Portrait.

Tatyana Makeyeva/ REUTERS Polizisten nehmen Ljubow Sobol am 3. August fest, bevor sie zur einer Demonstration gehen kann

Wie wird das Jahr 2020? SPIEGEL-Korrespondenten geben eine Einschätzung zur Lage in ihren Berichtsgebieten - von den USA und Lateinamerika über Großbritannien bis Afrika und Nahost. Die Prognosen.

SPIEGEL-Korrespondenten geben eine Einschätzung zur Lage in ihren Berichtsgebieten - von den USA und Lateinamerika über Großbritannien bis Afrika und Nahost. Die Prognosen. Drei Frauen sollen den Großbrand im Affenhaus des Krefelder Zoos verursacht haben. 30 Tiere starben im lichterloh brennenden Gebäude. Die mutmaßlichen Verursacher hätten sich selbst bei den Ermittlern gemeldet, so die Krefelder Kriminalpolizei.

30 Tiere starben im lichterloh brennenden Gebäude. Die mutmaßlichen Verursacher hätten sich selbst bei den Ermittlern gemeldet, so die Krefelder Kriminalpolizei. Parken soll für Besserverdiener teurer werden. Das sieht ein Konzept zur Zukunft des Parkens des Verbands der Automobilindustrie vor. Auch die Bußgelder fürs Falschparken sollen steigen.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Europe first! Die Rivalität zwischen China und den USA wird das kommende Jahrzehnt beherrschen. Europa sollte sie zum eigenen Vorteil nutzen. Die Kolumne von Michael Sauga.

Pornografie und Keuschheit: Die Bundesregierung will der Polizei die Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie erlauben, um Kinderpornografie zu bekämpfen. Ein paar Argumente gegen zu schnelle Begeisterung. Die Kolumne von Thomas Fischer.

Haben Sie heute auch so viele Kassenzettel bekommen? Einkaufsprofi Harald Schmidt weiß, wohin damit. Hier ist das Video.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Eine Kleinstadt wehrt sich gegen Viktor Orbán: Der Autokrat Viktor Orbán will aus den Ungarn ein Volk nach seinem Geschmack formen. In der glücklichsten Stadt des Landes hat er Gegner - können sie gegen ihn gewinnen?

Martin Fejer/ EST+OSTPHOTOGRAPHY Anti-Orbán-Demonstration in Budapest: "Papa macht sich Sorgen"

Was das Fitnessrad fürs Wohnzimmer taugt: Deutschlands Sportstudios bekommen Konkurrenz: den digital aufgepeppten Heimtrainer.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie vorbereiten können: das Wochenende im Schnee. Schon mal die Skischuhe raus aus dem Keller räumen, die Skiklamotten runter vom Dachboden, Müsliriegel in den Rucksack stecken. Vielleicht gab's ja sogar ein neues Paar Ski zu Weihnachten? Ich empfehle Ihnen, ein paar Tage in den Bergen zu verbringen. Bewegung. Gute Vorsätze und so. Ob Sie nun die Pisten hinuntersausen, rodeln oder schneeschuhwandern - die schönsten Pisten vor der Haustür haben wir Ihnen hier zusammengestellt.

Xandi Kreuzeder/ Skiparadies Sudelfeld/ SRT Hui, geht's da aber schnell bergab: Das Familienskigebiet Sudelfeld in Bayern

Was Sie schauen können: die Kriminalkomödie "Knives Out", die ab heute im Kino läuft. Darin wird ein berühmter Krimiautor am Morgen nach seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden. Weil sein Tod augenscheinlich keine natürliche Ursache hatte, nehmen zwei Lieutenants die Ermittlungen auf. Der Film mit seinem bösen Witz und seinem Starensemble (Daniel Craig, Chris Evans, Toni Colette, Jamie Lee und so weiter) ist unser Film der Woche. Hier geht es zu Trailer und Kritik.

Starten Sie gut ins neue Jahr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Maria Stöhr vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.