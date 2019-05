hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Irans Ultimatum im Atomstreit

Heute, genau vor einem Jahr, sind die USA aus dem Atomabkommen mit Iran ausgestiegen, Donald Trump spricht vom Ende eines "desaströsen Deals".

Jetzt, zwölf Monate später, am 8. Mai 2019, reagiert Iran: Man werde ebenfalls "einige Verpflichtungen" aus dem Deal nicht mehr umsetzen.

Bislang hatte sich Iran trotz des US-Ausstiegs weiter an das Abkommen gehalten. Nun sei Schluss: Iran gibt den Europäern 60 Tage Zeit, das Abkommen zu retten. Deutschland, Frankreich, Großbritannien - sie hätten, so Präsident Rohani, zwar betont, trotz des US-Ausstiegs zu dem Abkommen zu stehen. Das seien aber Lippenbekenntnisse gewesen.

Auf dem Spiel stehen die 2015 verhandelten strengen Kontrollen, um eine iranische Atombombe zu verhindern. Lesen Sie hier die Hintergründe zum Iranabkommen.

Majid Asgaripour/REUTERS/ Mehr News Agency Iranische Atomanlage Bushehr

Die angekündigten Maßnahmen von Rohani sind, wie mein Kollege Christoph Sydow schreibt, "relativ milde Verletzungen" des Abkommens. "Rohani hätte etwa die IAEA-Inspektoren aus dem Land werfen oder den Bau neuer Zentrifugen zur Urananreicherung verkünden können." Die Signale wären dann sehr viel beunruhigender gewesen. Zur Analyse.

Wie groß ist die Kriegsgefahr? Washington-Korrespondent Roland Nelles schreibt, dass die USA Schritt für Schritt auf eine weitere Eskalation des Konflikts mit Iran zusteuern. Die Amerikaner haben den Flugzeugträger Abraham Lincoln vom Mittelmeer an den Persischen Golf verlegt. Zudem wollen US-Geheimdienste Informationen über iranische Angriffspläne auf amerikanische Einrichtungen in der Region gesammelt haben. Lesen Sie hier, wie gefährlich dieses Kräftemessen ist.

Das Bild des Tages

Ja, Sie können so denken wie George Clooney, der nämlich findet, dass das Baby allen die Schau stiehlt. Beziehungsweise ihm. Aber Sie können sich auch mir anschließen und sich ohne Ende durch diese Bilderstrecke klicken. Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihren Sohn im Schloss Windsor präsentiert. This is him.

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images "Baby Sussex" kam am vergangenen Montag zur Welt und wog bei der Geburt knapp 3,3 Kilogramm

News: Was Sie heute wissen müssen

Angela Merkels Beliebtheit steigt auf höchsten Wert innerhalb dieser Regierungsphase. Im SPON-Regierungsmonitor stiegen ihre Popularitätswerte um 15 Punkte. Die anderen Gewinner der Umfrage: Heiko Maas und Jens Spahn.

Im SPON-Regierungsmonitor stiegen ihre Popularitätswerte um 15 Punkte. Die anderen Gewinner der Umfrage: Heiko Maas und Jens Spahn. Türkische Opposition erhebt Einspruch gegen Präsidentschaftswahlen. Nachdem die Regierungspartei AKP erfolgreich Beschwerde gegen die Istanbul-Wahl eingelegt hat, holt die Opposition zum Gegenschlag aus.

Nachdem die Regierungspartei AKP erfolgreich Beschwerde gegen die Istanbul-Wahl eingelegt hat, holt die Opposition zum Gegenschlag aus. In der EU sind 2018 die CO2-Emissionen gesunken. Einer vorläufigen Schätzung zufolge wurde laut Eurostat 2,5 Prozent weniger Kohlendioxid als 2017 aus der Verbrennung von Öl, Kohle und Gas ausgestoßen.

Einer vorläufigen Schätzung zufolge wurde laut Eurostat 2,5 Prozent weniger Kohlendioxid als 2017 aus der Verbrennung von Öl, Kohle und Gas ausgestoßen. Experten melden erstmals seit 2005 sinkende Mieten. Während die Preise für Eigentumswohnungen, Ein- und Zweifamilienhäuser in den ersten drei Monaten 2019 im deutschen Durchschnitt erneut gestiegen sind, gingen die Neuvertragsmieten um 0,3 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2018 zurück. Die Details.

Axel Schmidt/ REUTERS Plätze eins und drei im SPON-Regierungsmonitor: Angela Merkel und Jens Spahn

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Drei Elfer, eine Ecke: Sprächen Politiker über Fußball ähnlich ahnungslos wie über das Internet, nähme sie niemand ernst. Bei Digitalthemen hingegen wird Unwissenheit offen zur Schau gestellt - und dann auch noch in Gesetzesvorhaben gegossen. Die Kolumne von Sascha Lobo.

Betrunkene Frauen mit Vollbart haben den besten Sex: Was Sie über die Umfragen der Woche wissen müssen. Und was das mit Jürgen Klopp und Jan Fleischhauer zu tun hat.

SPIEGEL ONLINE

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Mandelas wütende Kinder: Vor 25 Jahren endete die Apartheid. Wie geht es den jungen Südafrikanern, die damals geboren wurden? Haben sie den Rassismus überwunden?

Ilvy Njiokiktjien

Wenn nur noch Alkohol zu helfen scheint: Gerade hat eine internationale Studie gezeigt, dass in Deutschland der Alkoholkonsum leicht sank. Weltweit steigt der Verzehr aber. Dieser Text über das Phänomen Feierabenddrink zeigt: Je erfolgreicher und je höher der Sozialstatus, desto mehr Alkohol trinken die Leute.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie schauen könnten: Liverpools Gegner im Finale. Die Mannschaft von Jürgen Klopp hat es durch ihren Sensationssieg über Barcelona schon ins Endspiel der Champions League geschafft. Aber gegen wen spielen die Reds? Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur bestreiten das zweite Halbfinale (21 Uhr, Stream bei Sky und DAZN). Und im Live-Blog auf SPIEGEL ONLINE.

Clive Brunskill / Getty Images Blick zurück auf das unfassbare Spiel FC Liverpool - FC Barcelona gestern Abend: Georginio Wijnaldum (l.) schoss zwei Tore.

Was Sie hören könnten: das Album "Kinship", das die Natur feiert. Für die Aufnahmen zogen die beiden Musikerinnen von "She Keeps Bees" von Brooklyn raus aufs Land. Falls Sie also mal wieder kein bisschen frische Luft abbekommen haben heute, dann hören Sie wenigstens Musik. Denn meine Kollegin Christina Mohr sagt über das Album: "Wer sich vor esoterischen Ausflügen nicht fürchtet, kann aus "Kinship" geradezu magische Kräfte ziehen."

