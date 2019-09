hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: der Streit über das Klimapaket

Stundenlang hat die Große Koalition am vergangenen Freitag um die Eckpunkte zum Klimaschutzprogramm 2030 gerungen - kaum eine Woche später kommt der Kompromiss wieder ins Wanken. Die Klimabeschlüsse werden im Bundestag diskutiert. Im Zentrum der Debatte: der CO2-Preis. Eine Steuer, die nicht so heißt und pro Tonne Kohlendioxid erhoben werden soll, also etwa auf Benzinkosten draufgeschlagen wird.

Zehn Euro pro Tonne - darauf haben sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD geeinigt. Viel zu niedrig, finden Klimaschützer, Wissenschaftler und Aktivisten. Tatsächlich war in der Diskussion auch zunächst von einem ganz anderen Preis die Rede, wie meine Kollegen rekonstruiert haben: 35 Euro hatten die Leute von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor dem Treffen ausgerechnet. Die SPD schlug später 20 Euro vor, wie die kommissarische Parteivorsitzende Malu Dreyer jetzt betont. Am Ende galt das in der Union nicht als konsensfähig.

Axel Schmidt/ DPA Müde vom Verhandeln: Die Spitzen von CDU, CSU und SPD

Das Ergebnis der Verhandlungen von CDU, CSU und SPD dann auch "mehr Päckchen als Paket", analysierten meine Kollegen Stefan Schultz und Gerald Traufetter in der vergangenen Woche. Zusammengefasst: Es gibt höhere Steuern auf Flugtickets und eine Steuersenkung für Bahnfahrkarten, strenge Kontrollen der CO2-Minderung, aber nur wenige Vorschläge zum Ausbau erneuerbarer Energien.

Ein Geschenk für die Bürger: Die Pendlerpauschale soll ab 2021 für Menschen, die weiter als 21 Kilometer zur Arbeit fahren von 30 auf 35 Cent pro Kilometer angehoben werden: Doch das begünstigt fast ausschließlich Autofahrer, erklärt mein Kollege Florian Diekmann.

Die Grünen äußerten daraufhin die Hoffnung, dass die Bundesregierung nachbessert. Über ihre Beteiligung an Landesregierungen können sie Gesetze im Bundesrat blockieren. Bei der Debatte der Gesetzesvorlage im Bundestag signalisierte Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus nun Kompromissbereitschaft. Die Kritik an dem ausgehandelten Klimapaket nehme man "sehr ernst", sagte er.

Die Zahl des Tages: 50 Prozent

Altersarmut ist weiblich. Das hat eine Forschungsgruppe zum wiederholten Mal bewiesen: 2017 waren nur 50 Prozent der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen in Vollzeit, bemerkt die Leiterin der Gruppe im Interview. Es sind vor allem sie, die es im Alter schwer haben werden. Was hilft? Eine andere Renten-, Wohn- und Arbeitsmarktpolitik. Und sparen, recyclen, einkochen.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Frankreichs früherer Präsident Jacques Chirac ist tot: Er führte das Land zwischen 1995 und 2007 und wurde 86 Jahre alt.

Arnd Wiegmann/ REUTERS Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige Präsident Frankreichs Jacques Chirac

Behörden schließen drei Apotheken in Köln: Nach zwei Todesfällen durch eine vergiftete Arznei wurde für drei Apotheken die sofortige Schließung angeordnet. Alle gehören demselben Inhaber.

Nach zwei Todesfällen durch eine vergiftete Arznei wurde für drei Apotheken die sofortige Schließung angeordnet. Alle gehören demselben Inhaber. Ex-Chef des Lübecker Weißen Rings freigesprochen: Der ehemalige Leiter des Weißen Rings in Lübeck musste sich wegen Exhibitionismus vor Gericht verantworten.

Der ehemalige Leiter des Weißen Rings in Lübeck musste sich wegen Exhibitionismus vor Gericht verantworten. Mehr Frauen in Aufsichtsräten - aber weniger in den Chefetagen: Nach Dax-Unternehmen melden auch große öffentliche Firmen mehr Frauen in ihren Aufsichtsräten. In Vorständen und Geschäftsführungen geht der Frauenanteil zurück.

Nach Dax-Unternehmen melden auch große öffentliche Firmen mehr Frauen in ihren Aufsichtsräten. In Vorständen und Geschäftsführungen geht der Frauenanteil zurück. Whistleblower wirft Weißem Haus Vertuschung bei Ukraine-Telefonat vor: Donald Trump drängte offenbar auf eine Einmischung aus dem Ausland bei der US-Wahl 2020. Das Weiße Haus wollte eine Veröffentlichung verhindern.

Donald Trump drängte offenbar auf eine Einmischung aus dem Ausland bei der US-Wahl 2020. Das Weiße Haus wollte eine Veröffentlichung verhindern. Das Protokoll ihres Telefonats beschädigt nicht nur Donald Trump, sondern auch Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident will dem US-Präsidenten gefallen. Schadet das seinem Land?

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare und Interviews

Wird Angela Merkel meine neue Chefin? Obwohl sich die Bundeskanzlerin ihre Zukunft offen hält: Warum nicht Herausgeberin einer frechen digitalen Zeitung werden, wie Spiegel Plus, fragt sich Harald Schmidt. Hier geht's zum Video.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

"Extremisten sollen nicht mehr legal an Waffen kommen": Hat Hessens Innenminister Beuth seine Polizei nicht im Griff? Beamte fielen vermehrt durch Neonazi-Chats auf. Der CDU-Politiker kündigt ein hartes Vorgehen an - auch gegenüber bewaffneten Neonazis. Hier lesen Sie das Interview.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Die Rückschrittspartei: Die Sozialdemokraten suchen neues Spitzenpersonal. Lieber sollten sie sich um ein modernes Programm kümmern. Eine Gewerkschaft hat gezeigt, wie es geht. Eine Kolumne.

Was der ostdeutschen Seele nach der Einheit geholfen hätte: Nach seiner Flucht aus der DDR 1988 bekam Ralf-Raffael Brentano eine Depression. Als Psychoanalytiker erklärt er, warum viele Probleme aus der Wendezeit bis heute nachwirken.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Weltkino Film "Midsommar", Foto: Isabelle Grill

Was Sie schauen könnten: An einem regnerischen Donnerstag wie heute (jedenfalls in Hamburg) müssen Sie natürlich ins Kino gehen. Da läuft heute zum Beispiel der Horrorfilm "Midsommar" an, der ihnen den Hochsommer auf die Leinwand bringt. Regisseur Ari Aster gelingt es dabei, den Albtraum einer schwedischen Kommune in gleißendem Sonnenlicht zu erzählen. Alles andere als genrekonform.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Milena Hassenkamp vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.