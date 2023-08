Die Region erlebt eine beispiellose Dürre, wie so viele Länder dieser Erde, geschuldet dem Wetterphänomen La Niña und auch dem Klimawandel. Als die Hähne vollends zu versiegen drohten, fassten die Planer in Montevideo einen beherzten Beschluss. Sie zapften einen nahegelegenen Fluss an. Wochenlang schmeckte das Wasser aus der Leitung nach Schlamm und Salz, trinken wollte diese Brühe niemand mehr, wie meine Kollegin Nicola Abé in diesem Text eindrucksvoll beschreibt.

Wer kann, greift also zur Flasche, besorgt sich Wasser aus dem Supermarkt. »Das Beispiel Montevideo zeigt, wie die wertvolle Ressource Wasser Gefahr läuft privatisiert zu werden, gerade in Zeiten des Klimawandels«, sagt Nicola. »Wir müssen klüger, auf das Unerwartete vorbereitet sein, brauchen einen Plan B und C«, zitiert sie im Text eine Wasserexpertin.

Nach der Lektüre von Nicolas Text fragt man sich sofort: hat Deutschland so einen Plan B und C? Wenn ich mich recht an diese SPIEGEL-Titelgeschichte vom Juli erinnere, eher nicht.

2. Putsch-Putsch?

Auch in Niger, im Westen Afrikas, schlägt die Klimakrise erbarmungslos zu. Die Dürren häufen sich, die Regenzeiten blieben in den vergangenen Jahren aus. Doch nun steht der Sahelstaat noch vor ganz anderen Problemen: eine Militärjunta hat Ende Juli den ersten demokratisch gewählten Präsidenten aus dem Amt geputscht, ähnlich wie zuvor in den Nachbarländern Mali und Burkina Faso. Der Westen, allen voran Frankreich, verliert immer mehr verlässliche Partner in der Sahelzone.