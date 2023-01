Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist die Sicherheits- und Verteidigungspolitik eines der zentralen Themen – auch in Deutschland. Die Bundeswehr befindet sich in einem teils desolaten Zustand . »Die alte Wehrpflicht scheiterte an der sogenannten Wehrgerechtigkeit. Die Bundeswehr benötigt schlicht nicht so viele Menschen, wie bei einer Wehrpflicht eingezogen würden«, schreiben die Kollegen. »Die Frage, wer eingezogen wird und wer nicht, würde auch bei einer erneuten Einführung aufkommen. Klagen gegen die Wehrgerechtigkeit hatten schon bei der vergangenen Wehrpflicht Aussicht auf Erfolg, das würde sich bei einer erneuten Einführung nicht ändern.«

Auch dass die Pflicht zum Wehrdienst bisher nur für Männer formuliert ist, lässt sich schwer mit der heutigen Zeit vereinbaren. Für weibliche Bundeswehrverpflichtete aber müssten Kasernen neu gebaut oder erweitert werden, eine Zeit- und Kostenfrage. Gegenwind kommt auch aus der Bundeswehr selbst. Nach Beginn des Ukrainekriegs hat sich Generalinspekteur Eberhard Zorn gegen eine Wehrpflicht ausgesprochen, weil die Streitkräfte heutzutage in erster Linie »gut ausgebildetes, in Teilen sogar hoch spezialisiertes Personal« bräuchten.

Derzeit erreichen pro Jahr rund 700.000 Männer und Frauen in Deutschland das 18. Lebensjahr und wären damit dienstpflichtig. »Einziehen« und ausbilden könnte man nur einen Bruchteil von ihnen, was abermals für Ungerechtigkeit sorgen würde, schreiben die Kollegen. »In den letzten Jahren der Wehrpflicht war die Bundeswehr noch in der Lage, jährlich 30.000 Wehrdienstleistende aufzunehmen und auszubilden. Derzeit schätzt man diese Zahl auf nur noch 10.000 im Jahr.«

»Uns bleibt keine Zeit mehr, meinen Vater lebend nach Hause zu bringen«: Im November eroberte die ukrainische Armee Cherson von den russischen Besatzern zurück. Doch der Bürgermeister der Stadt ist bis heute verschwunden. Sein Sohn sucht verzweifelt nach ihm – und stößt in Kiew auf Widerstand .

Die Angst vor einer Eskalation in der Luft: Auch wenn der Kanzler nicht darüber reden möchte: Die Debatte über Kampfjetlieferungen ist in vollem Gange – mitbefeuert von SPD-Chefin Esken. Wofür sollen westliche Flieger eingesetzt werden – und was könnten sie ausrichten?

2. Das Firmenimperium des Inders Gautam Adani wird von einem US-Hedgefonds attackiert – aber dürfte trotz Milliardenverlusten nicht untergehen.

Wenn sehr reiche Menschen plötzlich in wirtschaftliche Bedrängnis geraten, dann hat das oft dramatische Qualitäten. Manchmal kann man sogar Theaterstücke aus dem Straucheln vermögender Menschen machen. Elfriede Jelinek hat zum Beispiel ein Theaterstück mit dem Titel »Die Kontrakte des Kaufmanns« geschrieben, in dem es heißt: »Wir haben in etwas investiert, was wir für sicher hielten. Wir hätten das Geld aber gleich verbrennen können.«

An Jelineks Stück habe ich mich heute wegen einer hochspannenden Geschichte meiner beiden Kollegen Tim Bartz und Claus Hecking erinnert. Sie berichten von der Attacke eines US-amerikanischen Hedgefonds auf den indischen Milliardär Gautam Adani und dessen Unternehmens-Imperium . Adanis Geschäft spielt in Indien und dessen aufstrebender Volkswirtschaft eine zentrale Rolle. Der Hedgefonds Hindenburg Research attackiert die Adani Group, ein Geflecht von Unternehmen aus allen möglichen Branchen, nun mit heftigen Vorwürfen. Sie reichen von Marktmanipulation über Intransparenz bis zu Überschuldung und Bilanzbetrug.