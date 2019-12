hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Weihnachtsessen - zwischen Obdachlosenküchen und Völlerei

Raclette oder Würstchen mit Kartoffelsalat? Karpfen oder Braten? Gans oder Ente? Und in jedem Fall ein bunter Teller und ein Berg Plätzchen! Eines der wichtigsten Themen - und vermutlich auch eine der Hauptbeschäftigungen an Weihnachten - ist das Essen. Dabei ist ein reich gedeckter Tisch alles andere als selbstverständlich.

In Frankreich gibt es daher seit mehr als 30 Jahren die "Restaurants des Herzens". Die Suppenküchen wurden von dem 1986 verstorbenen Komiker Coluche gegründet und liefern jährlich Millionen Mahlzeiten an Obdachlose. Dabei will der Verein nicht nur satt machen, sondern auch soziale Verbindungen schaffen. In der Realität allerdings kann von Geselligkeit oft nicht die Rede sein, wie unser Autor Georg Blume schreibt. Die Franzosen glauben dennoch an ihre "Restaurants de Herzens" wie früher an die Kirchen.

Als deutsches Gegenstück dazu können die Tafeln gesehen werden. Wer hier ehrenamtlich hilft, lernt viel über Armut - und über die Geschmäcker der Nation, schreibt Ansberg Kneip. Der Vorruheständler und frühere SPIEGEL-Redakteur arbeitet seit einigen Monaten bei der Harburger Tafel. In dieser Zeit hat er festgestellt, dass Rucola immer liegen bleibt und Schnittblumen hingegen quer durch alle Nationen und Altersgruppen Freude verbreiten.

Zum Nachdenken beim Festtagsschmaus sollte aber nicht nur die wachsende Zahl Bedürftiger anregen. Sondern auch die Tatsache, dass die ungezügelte Völlerei ein Klimakiller ist. Bei welchem Weihnachtsbraten Sie ohne schlechtes Gewissen zugreifen können, erfahren Sie hier.

Die Zahl des Tages: 1100

So hoch ist etwa die Zahl der Hinweise, die in den vergangenen Wochen zum Juwelendiebstahl in Dresden bei der Polizei eingegangen sind. Vor knapp einem Monat hatten Unbekannte bei einem spektakulären Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe gut zwei Dutzend Schmuckstücke gestohlen. Die Ermittlungen hat eine Sonderkommission übernommen - bislang gibt es jedoch keinen Fahndungserfolg. Für entscheidende Hinweise haben die Behörden eine Belohnung in Höhe von einer halben Million Euro ausgelobt.

News: Was Sie heute wissen müssen

Bewegung im Handelsstreit mit China: Peking will die Zölle für Hunderte Warengruppen senken. US-Präsident Donald Trump könnte das als einen Erfolg seiner Brachialpolitik verbuchen.

Todesurteile für Journalistenmord: Im Oktober 2018 wurde der Journalist Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando ermordet. Ein Gericht in Saudi-Arabien hat nun fünf Angeklagte zum Tode verurteilt.

Rücktritt bei Boeing: Der Vorstandschef des US-Luftfahrtriesen, Dennis Muilenburg, legt im Zuge der Krise um den Flugzeugtyp 737 Max seinen Posten nieder. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Bahn frei auf der Krim-Brücke: Auf Russlands längster Brücke hat Präsident Wladimir Putin den Bahnverkehr zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim freigegeben. Von westlicher Kritik ließ sich die russische Regierung dabei nicht beeindrucken.

Schlechter Start für die Sternenkrieger: Der neunte Film der "Star Wars"- Reihe hat an seinem ersten Wochenende weltweit 347 Millionen Dollar eingespielt. "Der Aufstieg Skywalkers" lockt damit deutlich weniger Besucher ins Kino als seine beiden Vorgänger.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

An die Tafel, bitte: Vom Bildungsbürger bis zur Resignierten - meine Kollegen Silke Fokken und Armin Himmelrath haben die verschiedensten Lehrertypen zusammengestellt. Vermutlich sind auch Sie jedem einzelnen davon in Ihrer Schulzeit begegnet. Ihre Erinnerungen können Sie hier mit uns teilen.

Unfair für den Milliardär: Alle Jahre wieder warnt SAP-Gründer Hasso Plattner vor der Vermögensteuer. Jetzt will er sogar das Land verlassen, wenn sie kommt. Lesen Sie hier, was Stefan Kuzmany in seiner Kolumne dazu schreibt.

Sehnsuchtsort Südpol: Mit dem Kreuzfahrtschiff in die Antarktis: Darf man heute noch so Urlaub machen? Das fragt Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Neun Polizisten und eine halbnackte Frau: In Weimar haben Polizisten eine falsche Wohnung durchsucht. Der Einsatz endete im Eklat. Eine junge Frau ist traumatisiert, die Aufarbeitung läuft schleppend.

"How dare you?" - "Wie könnt ihr nur?" Mit diesen Worten richtete sich Klimaaktivistin Greta Thunberg in diesem Jahr an die ältere Generation. Bei Susanne Beyer hallt die Frage noch immer nach. Hier berichtet sie über ihre veganen Töchter, zu viel Plastik und die Konflikte, die ein klimafreundlicheres Leben mit sich bringt.

"Das ist eine Schande": Filippo Grandi ist seit 2016 als Uno-Hochkommissar für Flüchtlinge tätig. Im Interview spricht er über die Zustände in Flüchtlingslagern und erklärt, warum er Kontakt zu Unternehmen wie Lego und Ikea sucht.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Lassen Sie sich ein bisschen berieseln: In diesem Jahr bietet der Streamingdienst Netflix massenweise Weihnachtsfilme an. Anja Rützel hat sich das Angebot angeschaut und verrät, welche Filme sich lohnen - Kitschfaktor-Check inklusive. Großer Vorteil dabei ist, dass sie beim Schauen noch die letzten Weihnachtsgeschenke einpacken können. Wenn Sie Schleifchen und Papier dabei mal etwas mehr Aufmerksamkeit schenken als dem Bildschirm, ist das auch nicht so schlimm: In die Handlungen kommt man schnell wieder rein.

Sie möchten lieber etwas weniger seichte Unterhaltung? Dann empfehle ich die aktuelle Ausgabe von "SPIEGEL Live". In dem Podcast erklärt Kirchenhistoriker Volker Leppin, welche ursprünglichen Botschaften des Christentums noch heute erhalten sind.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und schöne Weihnachten.

Herzlich

Anna-Sophie Schneider vom Daily-Team

