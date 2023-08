Im August geht die Lage am Abend auf Weltreise: SPIEGEL-Korrespondentinnen und -Reporter berichten aus den Metropolen und entlegenen Ecken Asiens, Afrikas, Amerikas und Europas. Und natürlich bekommen Sie hier auch weiterhin Ihr Nachrichten-Briefing: News, Meinung, Stories – alles, was am Tag wirklich wichtig ist.

1. Es wird eng auf dem Planeten

Als ich 1960 zur Welt kam, lebten drei Milliarden Menschen auf der Erde. Inzwischen hat die Weltbevölkerung die Acht-Milliarden-Marke überschritten. Auf diesem Planeten ist es demnach um fast zwei Drittel enger geworden – im Laufe eines einzigen Menschenlebens.

Verrückt? Natürlich. Pro Sekunden kommen zwei Menschen mehr dazu. Das macht ein Plus von fast 173.000 neuen Erdenbewohnern pro Tag – ungefähr gleichbedeutend mit der Einwohnerzahl von Potsdam. Allein in Indien, dem mittlerweile bevölkerungsreichsten Land der Erde, leben mehr als dreimal so viele Menschen wie in der gesamten EU samt ihren 27 Mitgliedstaaten.

Meine Kolleginnen und Kollegen Charis Mündlein, Jan Petter und Patrick Stotz haben sich über Zahlen, Kurven und Grafiken gebeugt. Ihr Befund ist alarmierend: Während China zuletzt die niedrigste Geburtenrate seiner Geschichte vermeldete, liegt der Vergleichswert beispielsweise im eben von einem Militärputsch erschütterten Niger bei fast sieben Kindern pro Frau.