Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat eine Beteiligung seines Ministeriums an der Sabotage der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 heute allerdings verneint. Dass ukrainischen Spezialkräften so ein Einsatz zugetraut wird, sei »eine Art Kompliment«, sagte Resnikow am Rande eines informellen Treffens mit den Verteidigungsministern der EU-Staaten in Schweden. »Aber das ist nicht unser Tätigkeitsfeld.« Die Story sei schräg, weil sie nichts »mit uns« zu tun habe.

Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) warnte im Deutschlandfunk am Morgen vor voreiligen Schlüssen. Hinter den Explosionen könnte auch eine False-Flag-Operation stecken, um die Ukraine zu diskreditieren, sagte der Minister.

Meine Freundin bleibt skeptisch: »Die schippern mit nicht wenig TNT an Bord durch unsere flachen Boddengewässer, immer mit der Gefahr aufzusetzen und von Behörden frei gezogen werden zu müssen? Die machen halt an dem Minihafen Wieck, wo sie unter Augen der Webcam brav ihre Hafengebühr und die Kurtaxe zahlen? Dann schippern sie aus dem Bodden raus und müssen die Brückenöffnungszeiten bei Zingst beachten und fahren kompliziert an den Gewässern des Nationalparks an Hiddensee vorbei?«

Seit heute Morgen ist ein Team verschiedener SPIEGEL-Redakteure in der Region vor Ort, um Fragen wie diese Frage zu klären.

Lesen Sie hier mehr: Bundesanwaltschaft ließ verdächtiges Schiff im Januar durchsuchen

3. Den Glauben verloren

Die evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat mit anhaltendem Mitgliederschwund zu kämpfen. Im vergangenen Jahr kehrten rund 380.000 Mitglieder der Kirche den Rücken, wie die EKD am Dienstag in Hannover mitteilte.