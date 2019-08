hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Der Sonderbericht des Weltklimarats

Es ist ein gefährlicher Kreislauf: Immer mehr Menschen auf der Welt benötigen immer mehr Nahrung. Doch je mehr Lebensmittel wir auf herkömmliche Weise produzieren, desto größer ist der Schaden fürs Klima. Und unter extremen Hitzewellen, Dürren, Wolkenbrüchen leidet wiederum die Landwirtschaft.

Der Weltklimarat IPCC hat nun in Genf einen Sonderbericht vorgestellt, der genau dieses Dilemma beschreibt. 107 Wissenschaftler haben etwa 7000 Studien ausgewertet. Das Ergebnis: Land- und Forstwirtschaft und andere Formen der Landnutzung seien für 23 Prozent des menschengemachten Treibhausgasausstoßes verantwortlich. Gleichzeitig seien in vielen Regionen etwa die Getreideernten zurückgegangen. Letztlich drohten sogar Hungersnöte.

DPA Kühe in Bayern: Forscher mahnen zu moderatem Fleischkonsum

Die Autoren des Berichts drängen deshalb vehement auf eine klimafreundlichere Landwirtschaft (Lesen Sie hier ein Interview mit dem Biologen Alexander Popp). Doch auch die Konsumenten müssten ihr Verhalten überdenken. So empfehlen die Wissenschaftler etwa eine ausgewogenere Ernährung mit vieleGemüse, Getreide und einem moderaten Fleischverzehr. Schließlich sei gerade die steigende Nachfrage nach Futtergetreide und Eiweißpflanzen eine Belastung für die Umwelt.

Zuletzt war in Deutschland bereits eine Debatte über eine höhere Mehrwertsteuer für Fleischpreise entflammt. Die Nachfrage nach veganen Lebensmitteln steigt ohnehin. Guido Mingels und Ann-Kathrin Nezik haben sich mit diesem Phänomen befasst.

Das Zitat des Tages: "Send him back"

Schickt ihn zurück - das riefen Gegner von Donald Trump im texanischen El Paso. Mit seinem Besuch in der Stadt, die am Wochenende zum Schauplatz eines Massakers geworden war, hatte der US-Präsident heftige Proteste ausgelöst. Meine Kollegin Anna Clauß berichtet aus El Paso. Trump selbst, sagen die Kritiker, habe mit seinen fremdenfeindlichen Parolen den Boden für die mutmaßlich rassistisch motivierte Schießerei bereitet. "Send him back" ist eine Anspielung auf fremdenfeindliche Rufe bei Trump-Veranstaltungen. Eine Analyse über den halbherzigen Umgang der US-Justiz mit rechtsextremem Terror lesen Sie hier.

AFP Trump-Gegner in El Paso

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Ein Islamist aus Mönchengladbach ist zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden: Bei dem als Gefährder eingestuften Mann hatten Ermittler eine scharfe Waffe gefunden. Die Hintergründe.

Bei dem als Gefährder eingestuften Mann hatten Ermittler eine scharfe Waffe gefunden. Die Hintergründe. 19 deutsche Regionen haben laut einer Studie bedenkliche Strukturmängel: Der Westen hat in einigen Gebieten vor allem wirtschaftliche Probleme, im Osten ist die Bevölkerung besonders alt.

Der Westen hat in einigen Gebieten vor allem wirtschaftliche Probleme, im Osten ist die Bevölkerung besonders alt. Der Ex-Fernsehkommissar und Bundestagsabgeordnete Charles M. Huber tritt aus der CDU aus: Grund dafür sei, dass der Afrikabeauftragte der Kanzlerin "rassistisch motivierte Kommunikation" von Schalke-Boss Clemens Tönnies relativiert habe.

Grund dafür sei, dass der Afrikabeauftragte der Kanzlerin "rassistisch motivierte Kommunikation" von Schalke-Boss Clemens Tönnies relativiert habe. Die Bundesregierung prüft Ansprüche gegen Maut-Betreiber: Nach dem Scheitern des CSU-Projekts drohen Schadensersatzforderungen von Firmen. Doch Berlin könnte selbst Zahlungen verlangen.

Nach dem Scheitern des CSU-Projekts drohen Schadensersatzforderungen von Firmen. Doch Berlin könnte selbst Zahlungen verlangen. Chelsea Manning droht ein Strafgeld von bis zu 440.000 Dollar: Mit einer solchen Sanktion soll die US-Whistleblowerin zu einer Aussage vor einer Grand Jury gezwungen werden.

Cliff Owen / AP US-Whistleblowerin Chelsea Manning

Meinung: Kommentare, Interviews, Essays

Verzockt sich Trump im Wirtschaftskrieg? Der US-Präsident hat sich im Doppelkonflikt mit China und der eigenen Notenbank in eine Falle manövriert. Was bedeutet das für Deutschland? Eine Kolumne von Michael Sauga.

Ausländer sind Ausländer sind Ausländer...? Bei Straftaten wird öfter die Herkunft der Täter genannt. Doch die Idee einer herkunftsbedingten Kriminalitätsneigung ist Unfug, sagt Ferda Ataman. Hier geht es zu ihrer Kolumne.

Was Sie tun sollten, wenn die Immobilienblase platzt: Markus Söder ist der heimliche Hoffnungsträger der Union. Aber auch er wird nicht helfen können, wenn Häuser plötzlich ihren Wert verlieren - sagt Harald Schmidt. Die Videokolumne.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Er hat überlebt, die Angst bleibt: René Johne wurde vor zwei Jahren auf die Dresdner S-Bahn-Gleise gestoßen. Es folgten Suizidgedanken, Therapien, Geldnot. Mein Kollege Timo Lehmann hat mit ihm gesprochen.

"Es gibt nichts mehr, was an mir normal funktioniert": Der eine Soldat hat Menschen getötet, der andere glaubt, er sei schuld am Tod von Kameraden. Was macht ein schweres Trauma mit einem Menschen? Der Text von Christoph Wöhrle.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Edition Salzgeber Filmszene aus "Acid": Sasha (Filipp Avdeev) mit seiner Affäre Karina (Arina Shevtsova)

Was Sie sehen könnten: Alexander Gorchilin ist erst 27 Jahre alt - doch mit "Acid" legt er ein "herausragendes Debüt" als Regisseur hin, wie meine Kollegin Carolin Weidner in ihrer Rezension schreibt. Der Film, der an diesem Donnerstag in den Kinos anläuft, handelt von der Perspektivlosigkeit russischer Jugendlicher. Es ist ein düsterer Blick auf ein Leben zwischen Partys und rückwärtsgewandten Alten.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Kevin Hagen vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.