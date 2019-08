hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Scholz scheucht die SPD auf

Der Tweet des SPD-Vorstands war vermutlich scherzhaft gemeint: "Noch jemand? Sonst würden wir kurz Mittagspause machen", hieß es da. Wochenlang hatten sich eher Vertreter aus der zweiten Reihe der Partei um die Nachfolge von Andrea Nahles an der Parteispitze beworben, jetzt ging es Schlag auf Schlag: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping meldeten ihre Kandidatur an.

Kurze Zeit später wurde bekannt, dass mit Olaf Scholz ein Schwergewicht der Genossen ebenfalls kandidiert. "Ich bin bereit anzutreten, wenn ihr das wollt", sagte der Finanzminister und Vizekanzler nach SPIEGEL-Informationen am Montag in einer Telefonschalte mit den Interimsvorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel.

FILIP SINGER/EPA-EFE/REX Olaf Scholz: Der Vizekanzler tritt an

Lange wurde der frühere Hamburger Bürgermeister wegen seiner manchmal sprechblasenartigen Reden als "Scholzomat" verspottet. Eine Partnerin für die Bewerbung hat er auch noch nicht gefunden. Ist Scholz also der Richtige, um die SPD zu retten? Sehen Sie in diesem Video ein Streitgespräch meiner Kollegen Veit Medick und Christoph Hickmann.

Erste Reaktionen aus der Partei zeigen, wie enorm Scholz polarisiert. Von Erleichterung bis Entsetzen ist alles dabei. Die Kandidatur des Ex-Generalsekretärs belebe die Partei, sei aber auch gefährlich, analysiert mein Kollege Christian Teevs.

Die Zahl des Tages: 311.500

So viel gab Christian Lindner als Nebeneinkünfte seit Beginn der Legislaturperiode an. Der FDP-Partei- und Fraktionschef ist ein gefragter Vortragsredner. Hier können Sie sehen, was Ihr Parlamentarier verdient.

Vertrauliche Dokumente erschüttern nach SPIEGEL-Informationen die Strategie des Verkehrsministers. Xis bedrohliches Schweigen: Chinas Staatschef äußert sich nicht öffentlich zu den Demonstrationen in Hongkong - doch sein Plan dürfte feststehen, schreibt meine Kollegin Isabella Reichert.

Chinas Staatschef äußert sich nicht öffentlich zu den Demonstrationen in Hongkong - doch sein Plan dürfte feststehen, schreibt meine Kollegin Isabella Reichert. So hoch sind die Kosten für Pflegeheime: Fast 1900 Euro müssen Senioren durchschnittlich zu ihrem Pflegeheimplatz beisteuern - pro Monat. Hier geht es zum Ranking der Bundesländer.

Da lacht die Rezession: Solange kein Geld vom Himmel fällt, sollte die Abschaffung des Solidarzuschlags besser verschoben werden - statt sie vorzuziehen. Gerade weil Deutschlands Konjunktur gefährlich kippt. Lesen Sie hier die Kolumne von Thomas Fricke.

Learning from Boris: Beruflicher Aufstieg hat viel mit Disziplin zu tun. Aber eine gewisse Lässigkeit macht das Ganze nicht nur angenehmer, sondern steigert auch die Aussichten auf Erfolg. Der britische Premier Johnson macht's vor - auf seine Art. Hier geht's zur Kolumne von Klaus Werle.

AFP Boris Johnson: Für unkonventionelle Auftritte bekannt

Zwei Nacktmulle namens Franz und Sissi: Sie wollen mit den Kindern nach Wien? Das wird Ihre Beziehung ruinieren, sagt Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

SPIEGEL ONLINE

Kramp-Karrenbauers Materialschlacht: Mit ihrem Wechsel in die Regierung wollte die CDU-Chefin ihre Stellung stärken. Doch es sieht noch nicht so aus, als werde ihr dies gelingen.

John Locher/ DPA Hossein Ensan gewann in Las Vegas die World Series of Poker

So gewinnt man beim Pokern zehn Millionen Dollar: Er war Taxifahrer in Münster - dann gewann Hossein Ensan in Las Vegas das größte Pokerturnier der Welt. Hier verrät er sein Erfolgsrezept.

Sony Pictures Margot Robbie spielt Sharon Tate

Im Kino den neuen Tarantino-Film gucken: "Once Upon a Time in Hollywood" ist natürlich ein Muss für jeden Fan. Hinreißende Darsteller und ein überraschendes Ende - mehr wird hier nicht verraten. Lesen Sie hier, was mein Kollege Christian Buß von dem Film hält. Ein Interview mit der Kostümbildnerin finden Sie hier.

Robert Michael DPA Die Bayernstars Tolisso (l.) und Coman

Oder der Start der Bundesliga: Heute Abend geht's los: Die Bayern empfangen zum Auftakt der Saison Hertha BSC Berlin (20.30 im ZDF, Liveticker bei SPIEGEL ONLINE). Schafft es Dortmund diesmal, die Münchner vom Thron zu verdrängen? Mein Kollege Peter Ahrens hat da Zweifel.

