hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Auf den Spuren biblischer Helden

Kaum ein Buch hat die Weltgeschichte so geprägt wie die Bibel. Generationen von Ausgräbern wollten schon wissen, ob die Heilige Schrift nicht nur Geschichten - sondern auch Geschichte erzählt. Was von Erzählungen über König David, die Philister oder Mose stimmt.

DNA-Analysen wurden vorgenommen, die Sprache untersucht, Ausgrabungsorte erforscht.

Corinna Kern/ DER SPIEGEL Der israelische Archäologe Yosef Garfinkel mit SPIEGEL-Reporter Dietmar Pieper: "David ist hier hin- und her gegangen"

Viele der eindrucksvollen Geschichten, schreibt mein Kollege Dietmar Pieper, fallen ins Reich der Mythologie. So bleibt zum Beispiel auch Mose ein Phantom, und von Abraham fehlt jede historische Spur. Wer hat sich das alles ausgedacht - und warum?

Pieper war für die Titelgeschichte mit einem Archäologen auf Schotterpisten durch das israelische Bergland unterwegs, als sie auf einmal eine Explosion hörten. Ein Stück entfernt stieg ein Rauchpilz auf. Sicherheitskräfte hatten einen Blindgänger gesprengt, der aus dem palästinensischen Gazastreifen abgefeuert worden war. Solche politischen Spannungen prägen auch den Umgang mit der Bibel: "Die Frage, welche der uralten Geschichten einen historischen Kern enthalten, berührt das nationale Selbstverständnis", sagt Pieper.

Ich empfehle Ihnen die aktuelle SPIEGEL-Titelgeschichte.

Das Zitat des Tages: "In China läuft ein kultureller und ethnischer Völkermord"

Jewher Ilham setzt sich für die Uiguren ein, die die chinesische Regierung zu Hunderttausenden in Lagern gefangen hält. Ilham nennt diese Lager "Konzentrationslager". Sie fordert, dass sich die EU mehr für die Minderheit einsetzt. Erst am Mittwoch hat sie dafür den Sacharow-Preis des Europaparlaments entgegengenommen. Auch Ilhams Vater hat sich für die Rechte der Uiguren eingesetzt - und wurde deshalb zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Interview empfehle ich Ihnen.

Jean-Francois Badias/ AP Jewher Ilhambhat ist mit dem Sacharow-Preis ausgezeichnet worden

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Das britische Unterhaus hat für Johnsons Brexit-Deal gestimmt. Der Entwurf für das entsprechende Ratifizierungsgesetz wurde mit großer Mehrheit in zweiter Lesung angenommen: 358 Abgeordnete stimmten dafür, 234 dagegen. Damit kann Großbritannien am 31. Januar aus der EU austreten.

Der Entwurf für das entsprechende Ratifizierungsgesetz wurde mit großer Mehrheit in zweiter Lesung angenommen: 358 Abgeordnete stimmten dafür, 234 dagegen. Damit kann Großbritannien am 31. Januar aus der EU austreten. Der Bundesrat hat das Klimapaket der Großen Koalition gebilligt. Im Januar 2021 soll der CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne in Kraft treten und die Pendlerpauschale erhöht werden. Die Änderungen sind das Ergebnis eines Kompromisses, den der Vermittlungsausschuss in der Nacht zu Montag beschlossen hat.

Im Januar 2021 soll der CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne in Kraft treten und die Pendlerpauschale erhöht werden. Die Änderungen sind das Ergebnis eines Kompromisses, den der Vermittlungsausschuss in der Nacht zu Montag beschlossen hat. Der Bundesrat hat Verschärfungen im Waffenrecht gebilligt. Das soll Extremisten den Zugriff auf Waffen erschweren. Sehen Sie dazu eine Multimedia-Story zum neuen Waffengesetz.

Das soll Extremisten den Zugriff auf Waffen erschweren. Sehen Sie dazu eine Multimedia-Story zum neuen Waffengesetz. Die Bundeswehr zweifelt an der eigenen Einsatzfähigkeit. Nach SPIEGEL-Informationen geht das Verteidigungsressort offenbar nicht davon aus, dass die Bundeswehr ihre eigenen Ausrüstungs- und Personalziele einhalten kann.

Nach SPIEGEL-Informationen geht das Verteidigungsressort offenbar nicht davon aus, dass die Bundeswehr ihre eigenen Ausrüstungs- und Personalziele einhalten kann. Ein Ex-Model hat Harvey Weinstein verklagt. Kaja Sokola wirft Weinstein vor, sie als Minderjährige missbraucht zu haben. Eine Einigung über mehrere Millionen Dollar lehnte sie ab. Womöglich muss Disney haften.

SHAUN MADER/ Patrick McMullan/ Getty Images Kaja Sokola bei einer Ausstellung in New York im Jahr 2014

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Abschied von einem verpeilten deutschen Jahrzehnt: Vor zehn Jahren wurden die Deutschen darauf eingeschworen, dass alles schrumpfen würde. Eine spektakuläre Fehleinschätzung, die erklärt, warum es jetzt zu wenig Wohnungen, Handwerker und Fachkräfte gibt. Die Kolumne von Thomas Fricke.

Ich bin nicht schuld an langen Wartezeiten am Flughafen: Der Bundesrechnungshof sagt, Businessclass-Passagiere sorgen für Staus an Sicherheitskontrollen. Das ist natürlich Quatsch, sagt Harald Schmidt. Hier ist das Video.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Ein Vater kämpft gegen Boeing: Klaus Philipp hat seine Tochter beim Absturz der Boeing 737 Max in Äthiopien verloren. Er sagt: "Der Tod von Marie soll die Luftfahrt sicherer machen." Zur Geschichte.

Ute Swart/ REUTERS Polizeibeamte am Tatort im Tiergarten in Berlin vergangenen August

Hatte der Auftragskiller Helfer in Berlin? Eine Tätowierung deutet darauf hin, dass der mutmaßliche Tiergarten-Mörder zu einer russischen Spezialeinheit gehörte. Ermittler glauben, dass er nicht allein gehandelt haben kann.

Wie Deutschland bei der Polizei-Ausbildung in Afghanistan versagte: Deutsche Beamte sollten helfen, den afghanischen Sicherheitsapparat aufzubauen. Laut US-Dokumenten war der Einsatz ein Reinfall.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Lana Del Reys Albumcover "Norman Fucking Rockwell"

Was Sie hören können, wenn Sie "Last Christmas" nicht mehr hören können: Es ist ja so, die Heavy Rotation der Christmas-Hits steht kurz bevor. Weil Sie Ihre Nerven aber an diesem vierten Adventswochenende sicher anderweitig brauchen, empfehle ich Ihnen die besten Pop-Alben des Jahres, quasi als Zufluchtsort. Die hat mein Kollege Andreas Borcholte zusammengestellt. Machen Sie es folgendermaßen: Kopfhörer aufs Ohr, dann auf "sehr laut" stellen. Auf eine Parkbank setzen. Augen zu. Und mit Lana del Rey nach Kalifornien abhauen. Hier lang.

Ich wünsche Ihnen einen friedlichen vierten Advent.

Herzlich

Maria Stöhr vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.