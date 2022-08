»Politische Kommunikation ist das gefährlichste Sprechen und Schweigen, das es gibt«, schreibt mein Kollege Dirk Kurbjuweit aus unserem Hauptstadtbüro. In der SPIEGEL-Titelgeschichte hat Kurbjuweit untersucht, mit welchen rhetorischen Kniffen der Wirtschaftsminister versucht, die Deutschen in der Krise für sich einzunehmen. Auf viele wirkt Habeck wie der bessere Kanzler. Das ZDF-Politbarometer misst regelmäßig die Zufriedenheit der Deutschen mit ihrem politischen Spitzenpersonal. Auf den hinteren Plätzen des Rankings tummeln sich Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU) und Christian Lindner (FDP). Ganz oben thront Robert Habeck, gefolgt von seiner grünen Parteikollegin Annalena Baerbock.

Was macht Habeck also anders als die anderen? Vor allem trägt er einen neuen Ton in die Politik, schreibt Titelautor Dirk Kurbjuweit. »16 Jahre wurde Deutschland von einer Kanzlerin regiert, die sich einer offenen Kommunikation verweigert hat, die Debatten scheute, die kaum Einblicke in ihr Seelenleben zuließ, die sich öffentlich einer erstarrten Sprache bediente«, analysiert er. Auf Angela Merkel folgte Scholz, der es nicht viel anders mache, der trotz Krieg, Inflation, Corona, Klimakrise wärmende Worte meide. Deutschland sei »unterzuckert, was die Ansprache durch seine Spitzenpolitiker angeht«.

Habecks Stärke sei, so Kurbjuweit, »dass er vieles in sich vereinbaren kann, die wattigen Grübeleien, das Markige des Kombattanten, die Geduld des Erklärers, die Entschiedenheit des Machers«. Ein Problem aber liege in der Häufigkeit, mit der Habeck den zerknirschten Zweifler und aufrichtigen Politik-Erklärer gibt. Julian Müller, Soziologe, und Astrid Séville, Politologin, mit denen Kurbjuweit Habecks Auftritte und Reden gemeinsam analysiert hat, glauben, »dass sich öffentlicher Zweifel verbraucht, dass er eines Tages nur noch nervt und als Masche gilt«.

Die Anfrage des SPIEGELs, mit Habeck über seine Art der Kommunikation zu reden, lehnte seine Sprecherin übrigens mit dem Argument ab, der Minister habe in diesen Zeiten Wichtigeres zu tun. Das mag ehrlich gewesen sein, vielleicht war es aber auch ein bisschen geflunkert. In jedem Fall ist es ein geschicktes, kommunikatives Ausweichmanöver.

3. Keine Experimente

Im Süden Deutschlands wird es in den nächsten Stunden sehr ungemütlich werden. Bäche könnten ansteigen, Keller volllaufen. Der Wetterexperte Jörg Kachelmann, der für uns regelmäßig über das Wetter schreibt, warnt: »Bitte keine Experimente!« Es werde zwar »nicht die Ahrflut, aber man muss halt aufpassen, dass man nicht im Keller rumsteht und guckt, ob es schon suppt oder das Auto in die Tiefgarage fahren, damit es nicht nass wird. Solche deutschen Tugenden können tödlich sein«.