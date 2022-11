Falls Sie auch noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung sind, hilft vielleicht der Episodenfilm »Tatsächlich… Liebe« aus dem Jahr 2003 mit Hugh Grant und Emma Thompson und jeder Menge anderer Stars und verliebten Weihnachtssternchen. Schauen Sie sich lieber das Original noch einmal an, statt nächste Woche die Reunion von »Love Acually« (so der englische Originaltitel des Kassenhits) zu verfolgen.

Wer mit der Weihnachtskomödie emotional etwas verbindet, sollte sich die auf keinen Fall anschauen, schreibt Arno Frank .

Solche Reunions funktionierten ausschließlich nach dem Prinzip »Klassentreffen«. Wir sehen die bekannten Gesichter, können an ihnen das Altern ablesen, »auch das eigene«, so Arno. Das televisionäre Aufwärmen von »Love Actually« oder »Friends« dagegen sei trübe, »weil es uns sogar die Erinnerung aus der Hand nimmt. In Anlehnung an das Neunzigerjahre-Sitcom-Gelächter vom Band sind solche Veranstaltungen ›Canned Memories‹. Und damit: verzichtbar.«

Einen schönen Abend wünscht

Ihre Anna Clauß