»Der Graben zwischen Putins Wunsch und der Wirklichkeit hat sich noch einmal erheblich vergrößert«, schreiben Ann-Dorit und Alexander. Die Frage drängt sich auf: Bekommt Putin in seiner Bunkermentalität noch mit, wie sich die Lage entwickelt?

Unser Kolumnist Nikolaus Blome hat daran inzwischen Zweifel, die auch von Einschätzungen aus dem Kanzleramt in Berlin genährt werden. Er schreibt: »Das Kanzleramt geht derweil davon aus, dass der Kreis um Putin fast nur noch aus Stiernacken der Sicherheitsdienste besteht. Nach Lage der Dinge hat er mit der von ihnen vorgeschlagenen Teilmobilisierung der Reservisten die allerletzte politische Ausfahrt für sich verpasst. Solange Putin im Amt ist, gibt es kein Lockern der Sanktionen und keinen Frieden. Wer in Russland beides irgendwann will, muss an Putin vorbei. Das nennt man wohl Endspiel.«

Nikolaus stellt einen – etwas gewagten – Vergleich mit den letzten Tagen von Hitler auf, wie sie im Film »Der Untergang« von Oliver Hirschbiegel dargestellt wurden. Ähnlich wie Hitler, der am Ende immer absurdere militärische Befehle erteilte, so soll Putin nach Recherchen der »New York Times« angeordnet haben, dass die russische Armee sich nicht aus Cherson zurückziehen dürfe. Mit dem Ergebnis, dass 20.000 Soldaten nahezu abgeschnitten wurden.

Führen auch Putins Generäle inzwischen zwei Statistiken über die russischen Verluste: eine echte und eine geschönte, um den Herrscher nicht zu reizen?

Sicher ist: Sollte die These vom zunehmend irrationalen Putin stimmen, wäre das keine gute Nachricht. Während Hitler von Wunderwaffen nur faseln konnte, stehen Putin echte Massenvernichtungswaffen in großer Zahl zur Verfügung.

2. Bagger frei in Lützerath

Die vom Klimaaktivisten besetzte ehemalige Siedlung Lützerath im Braunkohlerevier Garzweiler wird abgebaggert werden. Das teilte heute die grüne Wirtschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen, Mona Neubaur, mit. Im Gegenzug soll die Braunkohleverstromung des Energiekonzerns RWE bereits 2030 enden, acht Jahre früher als bislang geplant.

Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprach deshalb von einem »guten Tag für den Klimaschutz«, was in seiner Partei freilich nicht alle so sehen. Die Nachwuchsorganisation Grüne Jugend, die enge Beziehungen zum Protestcamp unterhält, twitterte: »Lützerath darf nicht fallen!«

Man könnte sagen: Willkommen in der harten Wirklichkeit, liebe Grüne. Nachdem der Plan, mit billigem Erdgas aus Russland eine Brücke in die Erneuerbaren-Zukunft zu bauen, von Putin in die Luft gesprengt wurde, braucht es nun umso mehr Kohle, um Deutschland mit Energie zu versorgen. Zumindest vorübergehend, bis es genug Windräder, Solardächer und vor allem Speichermöglichkeiten gibt. Nun gut, man könnte stattdessen auch auf Atomkraft oder auf Frackinggas aus Deutschland setzen. Zumal es im Vergleich zur Kohle die klimafreundlichere Alternative wäre. Doch hier steht den Grünen neben technischen und finanziellen Hürden die Parteifolklore im Weg.