Sie liegen oft oben in den Bergen, es gibt kaum Wege dahin. Panzer der Bundeswehr schlagen Schneisen, in denen die Helferinnen und Helfer Schläuche verlegen, in denen das Wasser aufwendig nach oben gepumpt wird. »Der intubierte Wald«, nannte das der Kollege Josa Mania-Schlegel von der »Leipziger Volkszeitung«. Die acht geliehenen Löschhubschrauber, die bislang im Einsatz sind, kommen gegen die Flammen nicht an – auch wenn sie das Wasser immer wieder neu aus der Elbe schöpfen können. 400 Kräfte sind rund um die Uhr im Einsatz, laut Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) »über die Erschöpfungsgrenze hinaus.« Eine solche Lage habe es so zuvor noch nicht gegeben.

Meine Kollegin Sara Wess berichtet aus der Gegend, dass immer mehr Schaulustige kommen, die sich nicht an das Verbot halten, die Wälder zu betreten. »Klar, da kann man jetzt tolle Fotos vom Feuer machen«, zitiert Sara den Helfer Kai Ritter-Kittelmann. »Aber wenn es da anfängt zu brennen, weil jemand zum Beispiel einen Kippenstummel hinwirft, haben wir Feuer auf beiden Seiten der Elbe.«

Kritik gab es nicht nur an den Katastrophentouristen, sondern auch am sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU). Von ihm war in den ersten Tagen nichts zu hören, obwohl die Brände die schwersten sind, die Sachsen je erlebt hat. Stattdessen war er mit Interviews zur Lage der Ukraine und Russland beschäftigt. Erst gestern ließ sich Kretschmer nach massivem Druck zu einem Tweet hinreißen: »Tag & Nacht arbeiten haupt- & ehrenamtliche Einsatzkräfte, um die #Waldbrände im Nationalpark #SächsischeSchweiz & #Nordsachsen zu löschen. Unter schwierigen Bedingungen kämpfen sie gegen die Flammen. Dafür meinen tiefsten Dank & Respekt!«

Vielleicht sollte sich der Ministerpräsident aktuell weniger darum kümmern, dass Russlands Angriffskrieg »eingefroren« wird, sondern mehr darum, dass die Brände im eigenen Bundesland besser unter Kontrolle gebracht werden können. Bis heute verfügt Sachsen über keinen einzigen Löschhubschrauber.

3. Deutschland im Finale der Fußball-Europameisterschaft

Gestern war ich mit meiner Familie auf dem Hamburger Dom, dem Hamburger Rummel, der viermal im Jahr stattfindet. Wir fuhren Kettenkarussell und aßen gebrannte Mandeln und schlenderten an den bunten Buden vorbei. Schließlich kamen wir zum »Hau-den-Lukas«-Stand. Auf der Skala waren die Kilogramm angegeben, mit denen man auf den gefederten Knopf hauen musste, um den im Rohr befindlichen Metallkörper nach oben zu katapultieren. Bei 500 Kilo und ganz oben war man der »Champion«, bei 400 Kilo ein »Casanova«, bei nur 200 Kilo ein »Schlappschwanz«, darunter hing das Schild »Damenmaß«. Damenmaß, was für eine Anmaßung, dachte ich. Im selben Moment ploppte auf meinem Handy die Eilmeldung auf »Popp schießt Deutschland ins EM-Finale«.