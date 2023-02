Winzig war auch der Erkenntnisgewinn seiner Rede. Er servierte die übliche Propagandasuppe: Der Westen habe den Krieg losgetreten, der Westen sei ein Paradebeispiel für Lügen, der Westen wolle »das Volk zum Leiden bringen, um so unsere Gesellschaft zu destabilisieren«, der Westen wolle Russland »ein für alle Mal erledigen«, der Westen unterstütze in der Ukraine neo-nazistische Kräfte, um dort einen anti-russischen Staat zu etablieren. Es war die gleiche Erzählung wie seit Monaten, kein neues Kapitel, keine überraschende Wendung, ein Märchen, bei dem Kinder in der Regel einschlafen, weil sie es schon auswendig können.

Immerhin drohte der russische Präsident nicht erneut direkt mit dem Einsatz von Atomwaffen. Allerdings verkündete er, die russische Beteiligung am letzten verbliebenen Atomwaffen-Kontrollvertrag »New Start« mit den USA auszusetzen. Die russischen Behörden rief er auf, sich für »Atomwaffen-Tests bereit« zu halten, falls Washington solche Tests zuerst ausführen sollte.

Von Verhandlungen, wie sie beispielsweise Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht mit ihrer Initiative fordern, war bei Putin keine Rede. Der deutsche Militärexperte Carlo Masala hält sie aber für unausweichlich. Der Krieg werde letztlich am Verhandlungstisch beendet. »Auf dem Schlachtfeld werden die Voraussetzungen für Verhandlungen geschaffen«, sagte der Wissenschaftler von der Universität der Bundeswehr in München in einem Interview mit der dpa.

»Militärisch lässt sich der Konflikt nicht in dem Sinne lösen, dass die ukrainische Armee den letzten russischen Soldaten von ukrainischem Territorium vertreibt«, sagte Masala. »Das wird nicht funktionieren.« Bis die russische Führung ohne Vorbedingungen zu Verhandlungen bereit ist, müsse daher weiter militärische Hilfe durch den Westen gewährleistet sein. Die Ukraine müsse versuchen, die südliche von der östlichen Front zu trennen, also einen Keil reinzutreiben. Sollte damit auch die Krim fallen, »könnte das die russische Kosten-Nutzen-Kalkulation völlig verändern. Das könnte Putin sogar den Kopf kosten«, so Masala.

2. Warme Worte statt warme Stuben

Die Reise hatte Symbolcharakter. Gleich zwei deutsche Ministerinnen haben sich heute aufgemacht, um den Opfern des schweren Erdbebens in der Türkei ihr Mitgefühl auszusprechen. Innenministerin Nancy Faeser und Außenministerin Annalena Baerbock reisten gemeinsam in das Katastrophengebiet. »Es zerreißt uns allen das Herz, zu sehen, welch unfassbare Verwüstung und welch unendliches Leid dieses Erdbeben in der Türkei und in Syrien verursacht hat«, sagte Faeser.