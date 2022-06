Dakota Johnson, 32, hat erstmals über ihre Erfahrungen bei den Dreharbeiten zu »Fifty Shades of Grey« gesprochen. Darin spielt Johnson die Rolle der Anastasia Steele, eine junge Literaturstudentin, die den Milliardär Christian Grey (Jamie Dornan) kennenlernt, der eine heimliche Leidenschaft für BDSM-Spiele hat, eine Flause, die sie ihm dann ganz am Ende austreibt – mutmaßlich; wer es ganz genau wissen will, erkundige sich wahllos bei einer Leserin der literarischen Vorlage, also eigentlich jede zweite Frau ab 21.



Der »Vanity Fair« klagte Johnson ihr Leid, dass die Autorin E.L. James einen enormen und nicht immer produktiven Einfluss auf das Drehbuch haben wollte. Für solche Fälle gibt es normalerweise heutzutage die sogenannte »Michael-Ende-Klausel« in jedem Filmvertrag, aber gut. Hier nicht: »Es gab jedoch Teile in den Büchern, die in einem Film einfach nicht funktionieren, wie der innere Monolog«, so Johnson stoßseufzend. Wie bei »Ulysses«, da scheitert’s auch am inneren Monolog.



Johnson, Tochter von Melanie Griffith und Don Johnson, nannte die Dreharbeiten zwar »psychotisch«, sie seien »immer ein Krampf« gewesen – bereuen würde sie ihr Engagement aber nicht. Was wiederum ein wenig an BDSM erinnert.