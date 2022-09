Den von der Bundesregierung präsentierten Abwehrschirm bezeichnete Weil als »großen Wurf«, Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen würden spürbar entlastet. Er hoffe, dass Deutschland den Scheitelpunkt der Energiekrise »allerspätestens« Mitte nächsten Jahres erreicht habe. »Der Strommarkt wird sich bis dahin entspannen – auch wenn die Preise nicht auf das alte Niveau zurückkehren werden«, sagte Weil. In neun Tagen, um 18 Uhr, wird sich zeigen, ob die Wählerinnen und Wähler das auch so sehen.

Lesen Sie hier das ganze Interview: »Das Vertrauen zu Russland ist zerstört wie die Pipelines in der Ostsee«

3. Der Uneitle

Der ehemalige Nationalspieler Philipp Lahm war schon immer darauf bedacht, so wenig Fehler wie möglich zu machen. In seiner gesamten Karriere sah er keine einzige rote oder gelbrote Karte. Heute ist Lahm Geschäftsmann, saniert in Not geratene Unternehmen, organisiert Sommercamps für Kinder und wirbt als oberster Repräsentant für die EM 2024 in Deutschland, das erste große Turnier nach der umstrittenen WM in Katar.